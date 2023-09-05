Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі не курсуватимуть три трамвайні маршрути: що відомо arrow

В Одесі не курсуватимуть три трамвайні маршрути: що відомо

5 вересня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі не курсуватимуть три трамвайні маршрути: що відомо
Трамвай в Одесі. Фото: КП "Одесміськелектротранс"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Від завтра в Одесі тимчасово зупиняють рух трьох трамвайних маршрутів. Йдеться про громадський транспорт № 5,17 та 28. 

Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс"

Читайте також:

"У зв’язку з проведенням робіт з реконструкції перехрестя вулиць Старопортофранківської та Пантелеймонівської з 06.09.2023 до завершення ремонтних робіт рух трамвайних маршрутів в №5, 17, 28 буде тимчасово призупинено", — йдеться в повідомленні. 

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Також у підприємстві "Одесміськелектротранс" діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".

Нагадаємо, в Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

None

"Шахеди" у Румунії, екстрадиція чоловіків з Польщі і переговори у Сочі: що ви пропустили 4 вересня

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз