В Одесі не курсуватимуть три трамвайні маршрути: що відомо

Трамвай в Одесі. Фото: КП "Одесміськелектротранс"

Від завтра в Одесі тимчасово зупиняють рух трьох трамвайних маршрутів. Йдеться про громадський транспорт № 5,17 та 28.

Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс".

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"У зв’язку з проведенням робіт з реконструкції перехрестя вулиць Старопортофранківської та Пантелеймонівської з 06.09.2023 до завершення ремонтних робіт рух трамвайних маршрутів в №5, 17, 28 буде тимчасово призупинено", — йдеться в повідомленні.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Також у підприємстві "Одесміськелектротранс" діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".

Нагадаємо, в Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро.