В Одесі придбають 30 електробусів та підзарядки за пів мільярда гривень

Електробуси. Фото: google

В Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Маршрут електробусів в Одесі

Очікуваний маршрут електробусів буде пролягати від залізничного вокзалу до вулиці Паустовського (ТРЦ "Таврія-В") і становитиме 35,5 км. Інтервал руху планується у 6-8 хвилин, а тривалість оборотного рейсу становитиме 108 хвилин. Очікується, що новий рухомий склад забезпечить зручне та ефективне перевезення, сприятиме зниженню викидів СО2 в атмосферу та заміні маршрутних таксі. Очікуваний пасажиропотік — 15,3 млн осіб на рік.

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