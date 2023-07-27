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В Одесі придбають 30 електробусів та підзарядки за пів мільярда гривень

27 липня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі придбають 30 електробусів та підзарядки за пів мільярда гривень
Електробуси. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро. 

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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Маршрут електробусів в Одесі

Очікуваний маршрут електробусів буде пролягати від залізничного вокзалу до вулиці Паустовського (ТРЦ "Таврія-В") і становитиме 35,5 км. Інтервал руху планується у 6-8 хвилин, а тривалість оборотного рейсу становитиме 108 хвилин. Очікується, що новий рухомий склад забезпечить зручне та ефективне перевезення, сприятиме зниженню викидів СО2 в атмосферу та заміні маршрутних таксі. Очікуваний пасажиропотік — 15,3 млн осіб на рік.

Нагадаємо, довгоочікуване будівництво ліній для трамвайних маршрутів № 18 та 19 вже на завершальному етапі. Втім побудувати останні 25% колій поки що заважає будівництво. Новини.LIVE розбирались, чи можливо безпечно запустити маршрут громадського транспорту. 

Нещодавно стало відомо про зсув узвозу Маринеско, це може призвести до зупинки курсування трамвайного маршруту "Північ-Південь". Депутати зв’язують це із будівництвом, яке відбувається поруч. Втім, вже новий заступник Труханова повідомив про виділення понад мільйона гривень на детальну експертизу.

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