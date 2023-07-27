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В Одессе приобретут 30 электробусов и подзарядки за полмиллиарда гривен

27 июля 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе приобретут 30 электробусов и подзарядки за полмиллиарда гривен
Электробусы. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе начат проект "Обновление подвижного состава Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс"" с целью обеспечения современных и экологических транспортных средств для города. В рамках проекта планируется приобретение 30 новых электробусов, а также станций подзарядки общей стоимостью 13 млн евро.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Маршрут электробусов в Одессе

Ожидаемый маршрут электробусов будет пролегать от железнодорожного вокзала до улицы Паустовского (ТРЦ "Таврия-В") и составит 35,5 км. Интервал движения планируется в 6-8 минут, а продолжительность оборотного рейса составит 108 минут. Ожидается, что новый подвижной состав обеспечит удобную и эффективную перевозку, будет способствовать снижению выбросов СО2 в атмосферу и замене маршрутных такси. Ожидаемый пассажиропоток составит 15,3 млн человек в год.

Напомним, долгожданное строительство линий для трамвайных маршрутов №18 и 19 уже на завершающем этапе. Впрочем, построить последние 25% путей пока мешает строительство. Новини.LIVE разбирались, возможно ли безопасно запустить маршрут общественного транспорта.

Недавно стало известно о смещении спуска Маринеско, это может привести к остановке курсирования трамвайного маршрута "Север-Юг". Депутаты связывают это со строительством, которое проходит рядом. Впрочем, уже новый заместитель Труханова сообщил о выделении более миллиона гривен на детальную экспертизу.

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