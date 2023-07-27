В Одессе приобретут 30 электробусов и подзарядки за полмиллиарда гривен

Электробусы. Фото: google

В Одессе начат проект "Обновление подвижного состава Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс"" с целью обеспечения современных и экологических транспортных средств для города. В рамках проекта планируется приобретение 30 новых электробусов, а также станций подзарядки общей стоимостью 13 млн евро.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Маршрут электробусов в Одессе

Ожидаемый маршрут электробусов будет пролегать от железнодорожного вокзала до улицы Паустовского (ТРЦ "Таврия-В") и составит 35,5 км. Интервал движения планируется в 6-8 минут, а продолжительность оборотного рейса составит 108 минут. Ожидается, что новый подвижной состав обеспечит удобную и эффективную перевозку, будет способствовать снижению выбросов СО2 в атмосферу и замене маршрутных такси. Ожидаемый пассажиропоток составит 15,3 млн человек в год.

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