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В Одессе не будут курсировать три трамвайных маршрута: что известно

5 сентября 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе не будут курсировать три трамвайных маршрута: что известно
Трамвай в Одессе. Фото: КП "Одесгорэлектротранс"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С завтрашнего дня в Одессе временно останавливают движение трех трамвайных маршрутов. Речь идет об общественном транспорте маршрутов №5,17 и 28.

Об этом сообщает КП "Одесгорэлектротранс".

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"В связи с проведением работ по реконструкции перекрестка улиц Старопортофранковской и Пантелеймоновской с 06.09.2023 до завершения ремонтных работ движение трамвайных маршрутов в №5, 17, 28 будет приостановлено", — говорится в сообщении.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Также на предприятии "Одесгорэлектротранс" действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайте — 50% кэшбека забирайте".

Напомним, в Одессе начат проект "Обновление подвижного состава Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс"" с целью обеспечения современных и экологических транспортных средств для города. В рамках проекта планируется приобретение 30 новых электробусов, а также станций подзарядки общей стоимостью 13 млн евро.

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