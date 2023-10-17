Де в Одесі може бути ускладнений рух

Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: ЖКГ Одеса

Сьогодні, 17 жовтня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

Читайте також:

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

просп. Ак. Глушка — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

вул. Краснова — очищення колектору;

Хаджибейська дорога — очищення канав, лотків;

вул. Сегедська — ремонт дощоприймачів;

Фонтанська дорога (5 ст.) — ремонт решіток дощоприймачів.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

До уваги автолюбителів

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації розпочало тестувати сервіс перереєстрації авто у додатку "Дія". Однак, щоб взяти участь у тестуванні, потрібно відповідати певним вимогам.

Додамо, 17 жовтня, українські автозаправні станції оновили вартість пального. Дизельне пальне та бензин А-92 незначно подешевшали, автомобільний газ додав у ціні.

Раніше ми писали, що в українському застосунку "Дія" ще в травні 2023 року з'явилася послуга, завдяки якій можна подати заявку на заміну посвідчення водія. Проте, щоб отримати його, необхідно було звертатися особисто в сервісний центр МВС.