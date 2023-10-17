Водіям приготуватися: де в Одесі може бути ускладнений рух 17 жовтня
Сьогодні, 17 жовтня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- просп. Ак. Глушка — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- вул. Краснова — очищення колектору;
- Хаджибейська дорога — очищення канав, лотків;
- вул. Сегедська — ремонт дощоприймачів;
- Фонтанська дорога (5 ст.) — ремонт решіток дощоприймачів.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
До уваги автолюбителів
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації розпочало тестувати сервіс перереєстрації авто у додатку "Дія". Однак, щоб взяти участь у тестуванні, потрібно відповідати певним вимогам.
Додамо, 17 жовтня, українські автозаправні станції оновили вартість пального. Дизельне пальне та бензин А-92 незначно подешевшали, автомобільний газ додав у ціні.
Раніше ми писали, що в українському застосунку "Дія" ще в травні 2023 року з'явилася послуга, завдяки якій можна подати заявку на заміну посвідчення водія. Проте, щоб отримати його, необхідно було звертатися особисто в сервісний центр МВС.
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