Где в Одессе может быть затруднено движение

Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: ЖКХ Одесса

Сегодня, 17 октября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

просп. Ак. Глушко — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

ул. Краснова — очистка коллектора;

Хаджибейская дорога — очищение канав, лотков;

ул. Сегедская — ремонт дождеприемников;

Фонтанская дорога (5 ст.) — ремонт решеток дождеприемников.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Вниманию автолюбителей

Напомним, Министерство цифровой трансформации приступило к тестированию сервиса перерегистрации авто в приложении "Дія". Однако чтобы принять участие в тестировании, нужно соответствовать определенным требованиям.

Добавим, 17 октября, украинские автозаправочные станции обновили стоимость горючего. Дизельное горючее и бензин А-92 незначительно подешевели, автомобильный газ прибавил в цене.

Ранее мы писали, что в украинском приложении "Дія" еще в мае 2023 года появилась услуга, благодаря которой можно подать заявку на замену водительского удостоверения. Однако, чтобы получить его, необходимо было обращаться лично в сервисный центр МВД.