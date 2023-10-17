Водителям приготовиться: где в Одессе может быть затруднено движение 17 октября
Сегодня, 17 октября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- просп. Ак. Глушко — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- ул. Краснова — очистка коллектора;
- Хаджибейская дорога — очищение канав, лотков;
- ул. Сегедская — ремонт дождеприемников;
- Фонтанская дорога (5 ст.) — ремонт решеток дождеприемников.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Вниманию автолюбителей
Напомним, Министерство цифровой трансформации приступило к тестированию сервиса перерегистрации авто в приложении "Дія". Однако чтобы принять участие в тестировании, нужно соответствовать определенным требованиям.
Добавим, 17 октября, украинские автозаправочные станции обновили стоимость горючего. Дизельное горючее и бензин А-92 незначительно подешевели, автомобильный газ прибавил в цене.
Ранее мы писали, что в украинском приложении "Дія" еще в мае 2023 года появилась услуга, благодаря которой можно подать заявку на замену водительского удостоверения. Однако, чтобы получить его, необходимо было обращаться лично в сервисный центр МВД.
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