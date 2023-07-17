В Одесі завершили дослідження причин зсуву на узвозі Маринеско

Узвіз Маринеско в Одесі. Фото: google

Сьогодні, 17 липня, відбулося засідання постійної комісії Одеської міської ради з питань транспорту і дорожнього господарства, на якому було розглянуто ситуацію зі зсувом на узвозі Маринеско. Науковці завершили досліджувати збув, їх висновки будуть надані до 15 серпня.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Зсув на узвозі Маринеско

Олександр Філатов, заступник міського голови Одеси, повідомив, що в рамках запланованих заходів наукові фахівці протягом травня-червня провели інженерно-геологічні вишукування та огляд території для виявлення можливих підземних порожнин. Крім того, було створено мережу гідрогеологічних свердловин для спостереження.

На цей час науковці з Одеської державної академії будівництва та архітектури завершують аналіз та обробку всіх отриманих даних. Це дозволить встановити комплекс причин, що спричинили активізацію зсувних процесів, та розрахувати стійкість схилу з метою розробки першочергових заходів для вирішення ситуації.

За словами Олександра Філатова, результати розрахунків та висновки від фахівців ОДАБА будуть надані до 15 серпня цього року.

Одеська міська рада виділила 1,140 млн грн на проведення комплексу інженерно-геологічних вишукувань для виявлення причин зсуву на узвозі Маринеско та визначення невідкладних заходів.

Що відомо про маршрут "Північ-Південь"

Роботи над проєктом "Північ-Південь" тривали з 2016 року і за цей час в Одесі встигли оновити трамвайне полотно на Преображенській, Тираспольській площі, Софіївській та на узвозі Маринеска. Згодом мерія чекала на постачання нових вагонів (16 багатосекційних вагонів і 21 односекційний), які були закуплені коштом ЄБРР.

У 2020 році розпочався капітальний ремонт узвозу. Він обійшовся бюджету міста у 65 мільйонів. Виконавцем робіт була місцева скандальна компанія "Ростдорстрой".

10 вересня минулого року запустився оновлений трамвайний маршрут "Північ-Південь", який з'єднав житловий масив Котовського та Київський район. Довжина маршруту — 36 кілометрів. Щоб подолати цей шлях, знадобиться 2 години 20 хвилин.

Нагадаємо, зсув узвозу Маринеско може призвести до зупинки курсування трамвайного маршруту "Північ-Південь". Депутати зв’язують це із будівництвом, яке відбувається поруч.