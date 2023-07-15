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В Одесі тимчасово перекрили рух узвозом Маринеска

15 липня 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Рух транспорту узвозом Маринеска призупинено
Узвіз Маринеска. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Узвіз Маринеска перекрили на тривалий ремонт через прорив води. Рух транспорту тимчасово перекрито, тому варто заздалегідь продумати маршрут. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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"У зв'язку із ремонтними роботами, які проводяться підрядною організацією з усунення течі абонентського водопроводу, тимчасово обмежено рух автомобільного та маршрутного транспорту", — йдеться у повідомленні. 

Також у мерії зазначили, що робота трамвайного маршруту здійснюється у штатному режимі.

Зазначимо, що капремонт узвозу Маринеска завершили влітку 2020 року. Роботи вела компанія "Ростдорстрой", яку пов'язують із мером Одеси. Вона тоді отримала з бюджету 69 мільйонів 264,8 тисячі гривень. А у листопаді 2020 року їй перерахували ще 3,5 млн на відновлення ділянки дороги після перекладки газових труб і електромереж.

Маршрут-рекордсмен

10 вересня минулого року запустився оновлений трамвайний маршрут "Північ-Південь", який з'єднав житловий масив Котовського та Київський район. Довжина маршруту — 36 кілометрів. Щоб подолати цей шлях, знадобиться 2 години 20 хвилин. 

Нагадаємо, в Одесі планують закупити 30 нових електробусів. Проєкт фінансуватиме Європейський інвестиційний банк.

Також ми писали, що довгоочікуване будівництво ліній для трамвайних маршрутів № 18 та 19 вже на завершальному етапі. Втім побудувати останні 25% колій поки що заважає будівництво. Новини.LIVE розбирались, чи можливо безпечно запустити маршрут громадського транспорту. 

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