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В Одессе временно перекрыли движение по спуску Маринеско

15 июля 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Движение транспорта спуском Маринеска приостановлено
Спуск Маринеско. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Спуск Маринеско перекрыли на длительный ремонт из-за прорыва воды. Движение транспорта временно перекрыто, поэтому следует заранее продумать маршрут.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"В связи с ремонтными работами, проводимыми подрядной организацией по устранению течи абонентского водопровода, временно ограничено движение автомобильного и маршрутного транспорта", — говорится в сообщении.

Также в мэрии отметили, что работа трамвайного маршрута осуществляется в штатном режиме.

Отметим, что капремонт спуска Маринеска был завершен летом 2020 года. Работы вела компания "Ростдорстрой", связываемая с мэром Одессы. Она тогда получила из бюджета 69 миллионов 264,8 тысячи гривен. А в ноябре 2020 года ей перечислили еще 3,5 млн. на восстановление участка дороги после перекладки газовых труб и электросетей.

Маршрут-рекордсмен

10 сентября прошлого года запустился обновленный трамвайный маршрут "Север-Юг", соединивший жилой массив Котовского и Киевский район. Длина маршрута — 36 километров. Чтобы проделать этот путь, понадобится 2 часа 20 минут.

Напомним, в Одессе планируется закупить 30 новых электробусов. Проект будет финансироваться Европейским инвестиционным банком.

Также мы писали, что долгожданное строительство линий для трамвайных маршрутов №18 и 19 уже на завершающем этапе. Впрочем, построить последние 25% путей пока мешает строительство. Новини.LIVE разбирались, можно ли безопасно запустить маршрут общественного транспорта.

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