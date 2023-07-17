В Одессе завершили исследование причин оползня на спуске Маринеско

Спуск Маринеско в Одессе. Фото: УСІ

Сегодня, 17 июля, состоялось заседание постоянной комиссии Одесского городского совета по вопросам транспорта и дорожного хозяйства, на котором была рассмотрена ситуация со сдвигом грунта на спуске Маринеско. Ученые завершили исследование сбыта, их выводы будут предоставлены до 15 августа.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Сдвиг на спуске Маринеско

Александр Филатов, заместитель городского головы Одессы, сообщил, что в рамках запланированных мероприятий научные специалисты в течение мая-июня провели инженерно-геологические изыскания и осмотр территории для обнаружения возможных подземных пустот. Кроме того, была создана сеть гидрогеологических скважин для наблюдения.

В настоящее время ученые из Одесской государственной академии строительства и архитектуры завершают анализ и обработку всех полученных данных. Это позволит установить комплекс причин, вызвавших активизацию сдвиговых процессов, и рассчитать устойчивость склона с целью разработки первоочередных мер по разрешению ситуации.

По словам Александра Филатова, результаты расчетов и выводы от специалистов ОГАСА будут даны до 15 августа этого года.

Одесский городской совет выделил 1,140 млн грн на проведение комплекса инженерно-геологических изысканий для выявления причин оползня на спуске Маринеско и определения неотложных мероприятий.

Что известно о маршруте "Север-Юг"

Работы над проектом "Север-Юг" продолжались с 2016 года, и за это время в Одессе успели обновить трамвайное полотно на Преображенской, Тираспольской площади, Софиевской и на спуске Маринеско. Впоследствии мэрия ожидала поставок новых вагонов (16 многосекционных вагонов и 21 односекционного), которые были закуплены на средства ЕБРР.

В 2020 году начался капитальный ремонт спуска. Он обошелся бюджету города в 65 миллионов. Исполнителем работ была местная скандальная компания "Ростдорстрой".

10 сентября прошлого года запустился обновленный трамвайный маршрут "Север-Юг", соединивший жилой массив Котовского и Киевский район. Длина маршрута — 36 километров. Чтобы проделать этот путь, понадобится 2 часа 20 минут.

Напомним, оползень спуска Маринеско может привести к остановке курсирования трамвайного маршрута "Север-Юг". Депутаты связывают это со строительством, которое проходит рядом.