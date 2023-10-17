В Одессе отремонтируют наиболее загруженные дорожные магистрали

Ремонт дорог в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Одессе планируется отремонтировать магистрали в Пересыпском районе. Речь идет о дорожном покрытии на проспекте Добровольского, улицах Заболотного и Палия.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, после начала "зернового соглашения" именно на этих дорогах увеличился трафик большегрузного транспорта.

"Этими транспортными артериями движется общественный транспорт, собственные автомобили жителей района, функционируют велосипедные дорожки, проезжая часть которых находится в крайне неудовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении.

Какие дороги будут ремонтировать

Проспект Добровольского (от ул. Паустовского до ул. Заболотного);

ул. Заболотного и ул. Семена Палия (от Южной дороги до ул. Заболотного).

Напомним, в Одессе прошла реорганизация дорожного пространства. На Николаевской дороге в Пересыпском районе увеличили количество полос для автомобилей и создали отдельную для городского транспорта.

Сегодня, 17 октября, в Одессе проводят ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.