В Одесской области восстанавливают дорожное полотно по новым технологиям

Ремонт дорог в Одесской области. Фото: Служба восстановления дорог

В Одесской области приступили к реконструкции дороги с использованием золы. Речь идет о наиболее разрушенной региональной трассе Р-71.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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В ведомстве отмечают, что золошлаковые материалы могут активно применяться в производстве асфальтобетонных смесей. Это экспериментальный проект ремонта с добавлением в основу такого материала, как зола.

Какой участок ремонтируют

Речь идет о участке в 8 километров, а именно: трасса Р-71 Одесса — Ивановка — Ананьев — Песчаная — Хащеватое — Колодистое — Рыжавка —

"Восстановление автодороги важно, поскольку этот маршрут используют для транспортировки большого количества грузов разного назначения", — говорится в сообщении.

Детали работ

С помощью золы и цемента стабилизируется основание дорожного полотна и устраивается слой асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.

Зола гидроудаления не только улучшает физические характеристики смесей и обеспечивает экономию средств, но и является экологичным материалом. На 1 м² предусмотрено: 80 кг золы и 20 кг цементобетонной смеси.

Напомним, в Одесской области продолжается ремонт одной из ключевых дорог региона М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест). Возможно усложнение движения возле села Николаевка-Новороссийская из-за монтажа балок пролетных строений моста.