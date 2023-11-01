В Одесской области объявили тендер на ремонт дорог

Ремонт дороги в Одесской области. Фото: Служба восстановления дорог

В Одесской области планируют расходы по ремонту дорог почти 200 миллионов гривен. Речь идет о трассах общего пользования местного значения от Раздельной до Знаменки.

Об этом узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком стало государственное предприятие "Служба местных автомобильных дорог", готовое потратить на реставрацию полотна 180 489 108 гривен.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения О161930 Раздельная — Понятовка — Кошары — Знаменка, км 8+400 км 17+150 в Одесской области.

Отметим, что аукцион пройдет 13 ноября в формате открытых торгов. А предложения можно подать до 7 ноября включительно.

Напомним, в Одессе хотят потратить более 160 миллионов гривен на ремонт проезда. Речь идет об участке от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги.

Также мы писали, что ОЖД планирует провести капитальный ремонт металлического моста в Николаевской области. Соответствующий тендер появился на портале электронных закупок.