На Одещині відремонтують стадіон за 6 мільйонів

Стадіон у Подільську. Фото: Одеська обласна рада

В Одеській області провели тендер на реконструкцію спортивного стадіону. Йдеться про майданчик у Подільському районі, на відновлення якого з бюджету під час війни виділили понад 6 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником став відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області.

Що планують зробити

За відкритими даними, підрядник сам обирає графік та кількість робіт. Проте їх необхідно зробити у декілька етапів:

у 2023 році необхідно розробити кошторисну документацію та скласти план;

у 2024 почати роботи з реконструкції.

Хто став переможцем аукціону

Підрядником обрали ТОВ "Проектміськбуд", яке заключило дорогів про виконання робіт. Зазначимо, що аукціон відбувся у форматі відкритих торгів.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одеському порту планують провести капітальний ремонт причалів та залізничних колій. Відомо, що на реставрацію однієї з головних морських артерій півдня готові виділити понад 13 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.