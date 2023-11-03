В Одесской области отремонтируют стадион за 6 миллионов

Стадион в Подольске. Фото: Одесский областной совет

В Одесской области был проведен тендер на реконструкцию спортивного стадиона. Речь идет о площадке в Подольском районе, на восстановление которой из бюджета во время войны было выделено более 6 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона заказчиком стал отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и развития инфраструктуры Куяльницкого сельского совета Подольского района Одесской области.

Что планируют сделать

По открытым данным, подрядчик сам выбирает график и количество работ. Однако их необходимо сделать в несколько этапов:

в 2023 году необходимо разработать сметную документацию и составить план;

в 2024 году начать работы по реконструкции.

Кто стал победителем аукциона

Подрядчиком избрали ООО "Проектгорстрой", которое заключило дороги о выполнении работ. Отметим, что аукцион прошел в формате открытых торгов.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одесском порту планируется провести капитальный ремонт причалов и железнодорожных путей. Известно, что на реставрацию одной из главных морских артерий юга готовы выделить более 13 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.