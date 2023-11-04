На ремонт Деволанівського узвозу планують витратити ще понад 45 мільйонів, — ProZorro

Ремонт Делованівськогои узвозу. Фото: Одеська міська рада

В Одесі планують узятися до другого етапу капітального ремонту Деволанівського узвозу. Він передбачає оновлення системи водовідведення та відновлення дорожнього покриття. На роботи витралять понад 45 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Фото: скриншот з аукціону

Тендер на ремонт Деволанівського узвозу

За даними відкритого аукціону, тендер оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Цього разу планують капітальний ремонт системи поверхневого водовідведення уздовж Деволанівського узвозу з відновленням дорожнього покриття. Роботи мають закінчити до грудня 2024 року.

Що планують зробити

Встановлення водовідвідних лотків

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб

Улаштування колодязів дощоприймальних

Укладання гранітних плит на сходових майданчиках

Фарбування металевих ґрат, рам, труб

Установлення металевої огорожі

Улаштування бруківки

Нанесення дорожньої розмітки

Всього зазначено 111 пунктів різних робіт.

Що відомо про ремонт Деволанівського узвозу

У 2020 році, стало відомо, що Деволанівський узвіз планують реконструювати.

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на суму понад 196 мільйонів гривень.

На початку червня 2022 року рух транспорту на Деволанівському узвозі, на ділянці між вулицею Єврейською і Карантинним узвозом, закрили до кінця 2022.

У вересні 2022 року управління капітального будівництва Одеської міськради та компанія-підрядник "Ростдорстрой"розірвали договір на капремонт вулиці через воєнний стан та неможливість виконати роботи. Як зазначено на сторінці тендеру в Prozorro, роботи виконали на 157 млн грн,

31 жовтня 2022 року міськрада знову оголосила тендер на капремонт Деволанівського узвозу, роботи оцінили у понад 61 млн грн, угоду підписали з попереднім підрядником. У техзавданні було зазначено, що виконавець повинен завершити ремонт комунікацій, зробити дорогу, тротуари та розмітку. Ці ж роботи також були вказані у першому тендері.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одеському порту планують провести капітальний ремонт причалів та залізничних колій. Відомо, що на реставрацію однієї з головних морських артерій півдня готові виділити понад 13 млн грн.

Також ми писали, що в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 млн грн. Йдеться про автомобілі марки Toyota.