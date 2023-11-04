На ремонт Деволановского спуска планируют потратить еще более 45 миллионов, — ProZorro

Ремонт Деловановского спуска. Фото: Одесский городской совет

В Одессе планируют приступить ко второму этапу капитального ремонта Деволановского спуска. Он предполагает обновление системы водоотвода и восстановление дорожного покрытия. На работы тратят более 45 млн. грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Фото: скриншот с аукциона

Тендер на ремонт Деволановского спуска

По данным открытого аукциона, тендер объявил Управление капитального строительства Одесского городского совета. В этот раз планируют капитальный ремонт системы поверхностного водоотвода вдоль Деволановского спуска с восстановлением дорожного покрытия. Работы должны завершить к декабрю 2024 года.

Что планируют сделать

Установка водоотводных лотков

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

Устройство колодцев дождеприемников

Укладка гранитных плит на лестничных площадках

Покраска металлической решетки, рам, труб

Установка металлического забора

Устройство брусчатки

Нанесение дорожной разметки

Всего указано 111 пунктов разных работ.

Что известно о ремонте Деволановского спуска

В 2020 году стало известно, что Деволановский спуск планируют реконструировать.

Управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на сумму более 196 миллионов гривен.

В начале июня 2022 года движение транспорта на Деволановском спуске, на участке между улицей Еврейской и Карантинным спуском, было закрыто до конца 2022 года.

В сентябре 2022 года управление капитального строительства Одесского горсовета и компания-подрядчик "Ростдорстрой" расторгли договор на капремонт улицы из-за военного положения и невозможности выполнения работ. Как отмечено на странице тендера в Prozorro, работы выполнили на 157 млн грн,

31 октября 2022 года горсовет снова объявил тендер на капремонт Деволановского спуска, работы оценили более чем в 61 миллион гривен, соглашение подписали с предыдущим подрядчиком. В техзадании было отмечено, что исполнитель должен завершить ремонт коммуникаций, сделать дорогу, тротуары и разметку. Эти работы также были указаны в первом тендере.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одесском порту планируется провести капитальный ремонт причалов и железнодорожных путей. Известно, что на реставрацию одной из главных морских артерий юга готовы выделить более 13 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.