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На ремонт Деволановского спуска планируют потратить еще более 45 миллионов, — ProZorro

4 ноября 2023 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На ремонт Деволановского спуска планируют потратить еще более 45 миллионов, — ProZorro
Ремонт Деловановского спуска. Фото: Одесский городской совет
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе планируют приступить ко второму этапу капитального ремонта Деволановского спуска. Он предполагает обновление системы водоотвода и восстановление дорожного покрытия. На работы тратят более 45 млн. грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Фото: скриншот с аукциона

Тендер на ремонт Деволановского спуска

По данным открытого аукциона, тендер объявил Управление капитального строительства Одесского городского совета. В этот раз планируют капитальный ремонт системы поверхностного водоотвода вдоль Деволановского спуска с восстановлением дорожного покрытия. Работы должны завершить к декабрю 2024 года.

Что планируют сделать

  • Установка водоотводных лотков
  • Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб
  • Устройство колодцев дождеприемников
  • Укладка гранитных плит на лестничных площадках
  • Покраска металлической решетки, рам, труб
  • Установка металлического забора
  • Устройство брусчатки
  • Нанесение дорожной разметки

Всего указано 111 пунктов разных работ.

Что известно о ремонте Деволановского спуска

  • В 2020 году стало известно, что Деволановский спуск планируют реконструировать.
  • Управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на сумму более 196 миллионов гривен.
  • В начале июня 2022 года движение транспорта на Деволановском спуске, на участке между улицей Еврейской и Карантинным спуском, было закрыто до конца 2022 года.
  • В сентябре 2022 года управление капитального строительства Одесского горсовета и компания-подрядчик "Ростдорстрой" расторгли договор на капремонт улицы из-за военного положения и невозможности выполнения работ. Как отмечено на странице тендера в Prozorro, работы выполнили на 157 млн грн,
  • 31 октября 2022 года горсовет снова объявил тендер на капремонт Деволановского спуска, работы оценили более чем в 61 миллион гривен, соглашение подписали с предыдущим подрядчиком. В техзадании было отмечено, что исполнитель должен завершить ремонт коммуникаций, сделать дорогу, тротуары и разметку. Эти работы также были указаны в первом тендере.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одесском порту планируется провести капитальный ремонт причалов и железнодорожных путей. Известно, что на реставрацию одной из главных морских артерий юга готовы выделить более 13 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.

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