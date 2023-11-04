В мэрии решили отремонтировать здание департамента за 17 миллионов гривен
В Одесской мэрии задумали провести капитальный ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, расположенного по улице Столбовой, 17. На работы планируют потратить почти 17 миллионов гривен.
Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, заказчиком выступает управление капитального строительства Одесского городского совета. Начало аукциона – 13 ноября. Срок выполнения работ указан до 31 декабря 2024 года.
Что планируют сделать
- монтаж стеллажей
- замена веков
- замена дверей
- монтаж потолков и полов
- отремонтировать канализацию
Всего в договоре указано 193 пункта разных работ.
Другие тендеры
Напомним, в Одессе планируют приступить ко второму этапу капитального ремонта Деволановского спуска. Он предполагает обновление системы водоотвода и восстановление дорожного покрытия. На работы тратят более 45 млн. грн.
Также мы писали, что в Одесском порту планируется провести капитальный ремонт причалов и железнодорожных путей. Известно, что на реставрацию одной из главных морских артерий юга готовы выделить более 13 млн. грн.
В Одесской области провели тендер на реконструкцию спортивного стадиона. Речь идет о площадке в Подольском районе, на восстановление которой из бюджета во время войны было выделено более 6 миллионов гривен.
Отметим, что глава ОВА Олег Кипер отреагировал на действия митингующих, требующих направлять деньги на ВСУ, а не "сомнительные" тендеры. По его словам, сейчас существует определенная юридическая неопределенность по распределению средств, а также невязка между разными информационными источниками относительно цифр и объемов выделений на проекты. Такие нюансы нуждаются в уточнении и решении. Поэтому при военной администрации создана комиссия, которая разбирается с уместностью тендеров и новых проектов.
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