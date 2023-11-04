В мэрии решили отремонтировать здание департамента за 17 миллионов гривен

Департамент архивного дела и делопроизводства ОМР. Фото: гугл карты

В Одесской мэрии задумали провести капитальный ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, расположенного по улице Столбовой, 17. На работы планируют потратить почти 17 миллионов гривен.

Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Фото: скриншот с аукциона

По данным открытого аукциона, заказчиком выступает управление капитального строительства Одесского городского совета. Начало аукциона – 13 ноября. Срок выполнения работ указан до 31 декабря 2024 года.

Что планируют сделать

монтаж стеллажей

замена веков

замена дверей

монтаж потолков и полов

отремонтировать канализацию

Всего в договоре указано 193 пункта разных работ.

Другие тендеры

Напомним, в Одессе планируют приступить ко второму этапу капитального ремонта Деволановского спуска. Он предполагает обновление системы водоотвода и восстановление дорожного покрытия. На работы тратят более 45 млн. грн.

Также мы писали, что в Одесском порту планируется провести капитальный ремонт причалов и железнодорожных путей. Известно, что на реставрацию одной из главных морских артерий юга готовы выделить более 13 млн. грн.

В Одесской области провели тендер на реконструкцию спортивного стадиона. Речь идет о площадке в Подольском районе, на восстановление которой из бюджета во время войны было выделено более 6 миллионов гривен.

Отметим, что глава ОВА Олег Кипер отреагировал на действия митингующих, требующих направлять деньги на ВСУ, а не "сомнительные" тендеры. По его словам, сейчас существует определенная юридическая неопределенность по распределению средств, а также невязка между разными информационными источниками относительно цифр и объемов выделений на проекты. Такие нюансы нуждаются в уточнении и решении. Поэтому при военной администрации создана комиссия, которая разбирается с уместностью тендеров и новых проектов.