Усі тендери на Одещині проходитимуть перевірку — голова ОВА

Мітинг під мерією. Фото: Новини.LIVE

Очільник ОВА Олег Кіпер відреагував на дії мітингувальників, які вимагають спрямовувати гроші на ЗСУ, а не "сумнівні" тендери. За його словами наразі існує певна юридична нестиковка щодо розподілу коштів, а також нев'язка між різними інформаційними джерелами щодо цифр і обсягів виділень на проєкти. Такі нюанси потребують уточнення та вирішення. Тому при військовій адміністрації створена комісія, яка розбирається з доречністю тендерів та нових проєктів.

Про це журналістам Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Ми створили навіть при військовій адміністрації комісію, яка такі випадки вивчає. І сьогодні вже були перші засідання, де не тільки Одеські тендери, які уже на слуху, а й інші ми вивчаємо і запрошуємо голів громад, для того, щоб зрозуміти доцільність цього всього і доречність", — зазначив Олег Кіпер.

Ремонт Київського районного суду

Сьогодні ведеться діалог із волонтерами, але є деякі нюанси, які необхідно враховувати. Тож, якщо говорити про Київський суд, тендер на реконструкцію якого обурив людей, там теж не все однозначно.

"Я просто чув різні цифри. Хтось говорить, що там за 100 мільйонів цей тендер, який виділено на будівлю з конвойними кімнатами. Хтось говорить, що тільки 10 мільйонів мали виділити сьогодні. Я до цього часу до кінця не розумію: якщо потрібно будувати, якщо говорити за арештантів, яких привозять до суду, то їх права ми також не можемо порушувати. Сьогодні різними конвенціями передбачено, що для них мають бути також гідні умови. Я думаю, що коли суд це хотів зробити, він мав намір дійсно забезпечити якісь умови. Доречно це зараз — вони зрозуміли, що ні", — додав очільник ОВА.

Очільник ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами у руках на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Ремонт доріг на Одещині

Але не варто забувати, що є тендери, які необхідно проводити та реалізовувати. Є питання щодо виділення грошей на ремонт доріг, і тут важливо розуміти, яке стратегічно важливе місце займає Одеська область у логістичному плані. Якщо не будуть створюватися гідні умови для бізнесу та логістики, це досить сильно вдарить по економічному розвитку регіону. Водночас важливо балансувати виділення коштів на потреби Збройних сил та економічний розвиток області.

"Якщо ми не будемо забезпечувати бізнесу гідні умови й логістичні гідні умови, то який бізнес в нас буде працювати? А якщо не буде працювати бізнес — мінус податки. Все циклічне, все між собою настільки взаємопов'язано, що не буде податків — не зможемо допомагати Збройним силам, не зможемо робити певні укриття, не зможемо робити інші заходи для забезпечення нашої області. Тому ми беремо кожен тендер і вивчаємо сьогодні", — зазначив очільник ОВА.

Ремонт доріг на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одеській області планують витратити на ремонт доріг майже 200 мільйонів гривень. Йдеться про траси загального користування місцевого значення від Роздільної до Знам'янки.