Суботня кава під мерією — одесити продовжують мітингувати

Люди зібралися на мітинг під мерією. Фото: Новини.LIVE

В Одесі 28 жовтня люди традиційно вийшли до будівлі мерії з плакатами. Уже два місяці поспіль вони просять міську владу скасувати тендери, які вважають недоречними під час війни. Зокрема йдеться про реконструкцію Київського райсуду. Протестувальники вважають, що ці кошти мають бути спрямовані на потреби армії.

Про це з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Люди з плакатами в руках під час мітингу. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами в руках під час мітингу. Фото: Новини.LIVE

Одесити вимагають зупинити тендери та підтримати армію

На мітинг зібралось понад три сотні осіб. Люди прийшли з портретами загиблих воїнів та плакатами. Перед мерією лунають гасла мітингувальників "Гроші на фронт", "Почуйте громаду" та "В першу чергу ЗСУ".

Люди з плакатами в руках під час мітингу. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами в руках під час мітингу. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що жителі Одеси виходять до стін мерії із закликом спрямувати кошти на ЗСУ вже упродовж двох місяців. Ініціювала пікети голова БФ "Корпорація монстрів" волонтерка Катерина Ножевнікова. На своїй сторінці в Фейсбук, благодійниця повідомила, що днями вона була запрошена на Комісію з питань тендерів в ОВА.

"Суспільство не буде терпіти й слухати ваші пояснення особливо під час війни", — звернулась до голів територіальних громад Катерина Ножевнікова.

За її словами, після комісії робочою групою прийнято рішення направити листи до Південного офісу Держаудитслужби щодо перевірки тендерної документації за проведеними закупівлями, а за результатами перевірки, у разі необхідності, до правоохоронних органів.

Люди з плакатами в руках під час мітингу. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про мітинги та тендери

Перша акція протесту на Думській площі відбулась 28 серпня після того, як волонтери, дізнались, що міська влада збирається витратити 106,2 млн грн на реконструкцію будівлі Київського районного суду Одеси. Відповідний тендер був розміщений управлінням капбудівництва Одеської міськради на Prozorro.

Також був оголошений тендер на понад 31 млн грн на реставрацію фасадів та покрівлі Театру юного глядача імені Юрія Олеші. На цей раз замовником виступив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив на зустрічі з журналістами, що будівля, у якій працює театр, перебуває майже в аварійному стані й тому цей тендер на часі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що понад пів сотні одеситів сьогодні вийшли на мітинг під стіни Одеської міської ради. З плакатами в руках люди вимагали припинити витрати з бюджету на ті статті видатків, які не є критичними у період воєнного стану.

Додамо, що 2 вересня, у День міста, із самого ранку понад 300 мешканців міста вийшли під стіни міської ради. Люди вимагали у можновладців скасувати витрати із бюджету на ремонти фасадів, доріг, адміністративних будівель тощо. А направити фінансування на ЗСУ та закупівлю всього, що може знадобитися українським захисникам. Ще мітингувальники зустрічали депутатів, які йшли на сесію, з фігуркою повішеного Путіна, поваленим Кремлем та українськими військовими, які захищають свою територію.

Також ми повідомляли, що волонтери незадоволені роботою одеських депутатів та чиновників.