Субботний кофе под мэрией — одесситы продолжают митинговать

Люди собрались на митинг под мэрией. Фото: Новини.LIVE

В Одессе 28 октября люди традиционно вышли в здание мэрии с плакатами. Уже два месяца подряд они просят городские власти отменить тендеры, которые считают неуместными во время войны. В частности, речь идет о реконструкции Киевского райсуда. Протестующие считают, что эти средства должны быть направлены на нужды армии.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Люди с плакатами в руках во время митинга. Фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами в руках во время митинга. Фото: Новини.LIVE

Одесситы требуют остановить тендеры и поддержать армию

На митинг собралось более трехсот человек. Люди пришли с портретами погибших воинов и плакатами. Перед мэрией раздаются лозунги митингующих "Деньги на фронт", "Услышьте общество" и "В первую очередь ВСУ".

Люди с плакатами в руках во время митинга. Фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами в руках во время митинга. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что жители Одессы выходят к стенам мэрии с призывом направить средства на ВСУ уже в течение двух месяцев. Инициировала пикеты глава БФ "Корпорация монстров" волонтер Екатерина Ножевникова. На своей странице в Фейсбуке, благотворительница сообщила, что на днях она была приглашена на Комиссию по тендерам в ОВА.

"Общество не будет терпеть и слушать ваши объяснения особенно во время войны", — обратилась к главам территориальных общин Екатерина Ножевникова.

По ее словам, после комиссии рабочей группой принято решение направить письма в Южный офис Госаудитслужбы о проверке тендерной документации по проведенным закупкам, а по результатам проверки, в случае необходимости, в правоохранительные органы.

Люди с плакатами в руках во время митинга. Фото: Новости.

Что известно о митингах и тендерах

Первая акция протеста на Думской площади состоялась 28 августа, после того, как волонтеры узнали, что городские власти собираются потратить 106,2 млн грн на реконструкцию здания Киевского районного суда Одессы. Соответствующий тендер был размещен Управлением капитального строительства Одесского горсовета на Prozorro.

Также был объявлен тендер более чем на 31 млн грн на реставрацию фасадов и кровли Театра юного зрителя имени Юрия Олеши. В этот раз заказчиком выступил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил на встрече с журналистами, что здание, в котором работает театр, находится почти в аварийном состоянии, и поэтому этот тендер актуален.

Напомним, ранее мы писали, что более полусотни одесситов сегодня вышли на митинг у стен Одесского городского совета. С плакатами в руках люди требовали прекратить расходы из бюджета на статьи, которые не являются критическими в период военного положения.

Добавим, что 2 сентября в День города с самого утра более 300 жителей города вышли под стены городского совета. Люди требовали у власти отменить расходы из бюджета на ремонты фасадов, дорог, административных зданий и т.д., а направить финансирование на ВСУ и закупку всего, что может понадобиться украинским защитникам. Митингующие встречали депутатов, которые шли на сессию, с фигуркой повешенного Путина, свергнутым Кремлем и украинскими военными, защищающими свою территорию.

Также мы сообщали, что волонтеры недовольны работой одесских депутатов и чиновников.