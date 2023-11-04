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Все тендеры в Одесской области будут проходить проверку — председатель ОВА

4 ноября 2023 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Все тендеры в Одесской области будут проходить проверку — председатель ОВА
Митинг под мэрией. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Глава ОВА Олег Кипер отреагировал на действия митингующих, требующих направлять деньги на ВСУ, а не на "сомнительные" тендеры. По его словам, сейчас существует определенная юридическая неопределенность по распределению средств, а также несостыковка между разными информационными источниками относительно цифр и объемов выделений на проекты. Такие нюансы нуждаются в уточнении и решении. Поэтому при военной администрации создана комиссия, которая разбирается с целесообразностью тендеров и новых проектов.

Об этом журналистам Новини.LIVE в эксклюзивном интервью заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Мы создали, даже при военной администрации, комиссию, которая такие случаи изучает. И сегодня уже были первые заседания, где не только Одесские тендеры, которые уже на слуху, но и другие мы изучаем и приглашаем глав общин, для того чтобы понять целесообразность этого всего и уместность", — отметил Олег Кипер.

Ремонт Киевского районного суда

Сегодня идет диалог с волонтерами, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать. Так, если говорить о Киевском суде, тендер на реконструкцию которого возмутил людей, то там тоже не все однозначно.

"Я просто слышал разные цифры. Кто-то говорит, что там за 100 миллионов этот тендер, который на здание с конвойными комнатами. Кто-то говорит, что только 10 миллионов должны были выделить сегодня. Я до сих пор до конца не понимаю: если нужно строить, если говорить о арестантах, которых туда привозят в суд, то их права мы также не можем нарушать. Сегодня разными конвенциями предусмотрено, что для них должны быть также достойные условия. Я думаю, что если суд это хотел сделать, он действительно намеревался обеспечить какие-то условия. Уместно это сейчас? Они поняли, что нет", — добавил глава ОВА.

Глава ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
Люди с плакатами в руках на митинге. Фото: Новини.LIVE

Ремонт дорог в Одесской области

Но не следует забывать, что есть тендеры, которые необходимо проводить и реализовывать. Есть вопрос о выделении денег на ремонт дорог, и здесь важно понимать, какое стратегически важное место занимает Одесская область в логистическом плане. Если не будут создаваться достойные условия для бизнеса и логистики, это сильно ударит по экономическому развитию региона. В то же время важно балансировать выделение средств на нужды Вооруженных Сил и экономическое развитие области.

"Если мы не будем обеспечивать бизнесу достойные условия и логистические условия, то какой бизнес у нас будет работать? А если не будет работать бизнес минус налоги. Все циклично, все между собой настолько взаимосвязано, что, не будет налогов не сможем помогать Вооруженным силам, не сможем делать определенные укрытия не сможем принимать другие меры для обеспечения нашей области. Поэтому мы берем каждый тендер и изучаем сегодня", — отметил глава ОВА.

Ремонт дорог в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одесской области планируют потратить на ремонт дорог около 200 миллионов гривен. Речь идет о трассах общего пользования местного значения от Раздельной до Знаменки.

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