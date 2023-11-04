Все тендеры в Одесской области будут проходить проверку — председатель ОВА

Митинг под мэрией. Фото: Новини.LIVE

Глава ОВА Олег Кипер отреагировал на действия митингующих, требующих направлять деньги на ВСУ, а не на "сомнительные" тендеры. По его словам, сейчас существует определенная юридическая неопределенность по распределению средств, а также несостыковка между разными информационными источниками относительно цифр и объемов выделений на проекты. Такие нюансы нуждаются в уточнении и решении. Поэтому при военной администрации создана комиссия, которая разбирается с целесообразностью тендеров и новых проектов.

Об этом журналистам Новини.LIVE в эксклюзивном интервью заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Мы создали, даже при военной администрации, комиссию, которая такие случаи изучает. И сегодня уже были первые заседания, где не только Одесские тендеры, которые уже на слуху, но и другие мы изучаем и приглашаем глав общин, для того чтобы понять целесообразность этого всего и уместность", — отметил Олег Кипер.

Ремонт Киевского районного суда

Сегодня идет диалог с волонтерами, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать. Так, если говорить о Киевском суде, тендер на реконструкцию которого возмутил людей, то там тоже не все однозначно.

"Я просто слышал разные цифры. Кто-то говорит, что там за 100 миллионов этот тендер, который на здание с конвойными комнатами. Кто-то говорит, что только 10 миллионов должны были выделить сегодня. Я до сих пор до конца не понимаю: если нужно строить, если говорить о арестантах, которых туда привозят в суд, то их права мы также не можем нарушать. Сегодня разными конвенциями предусмотрено, что для них должны быть также достойные условия. Я думаю, что если суд это хотел сделать, он действительно намеревался обеспечить какие-то условия. Уместно это сейчас? Они поняли, что нет", — добавил глава ОВА.

Глава ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами в руках на митинге. Фото: Новини.LIVE

Ремонт дорог в Одесской области

Но не следует забывать, что есть тендеры, которые необходимо проводить и реализовывать. Есть вопрос о выделении денег на ремонт дорог, и здесь важно понимать, какое стратегически важное место занимает Одесская область в логистическом плане. Если не будут создаваться достойные условия для бизнеса и логистики, это сильно ударит по экономическому развитию региона. В то же время важно балансировать выделение средств на нужды Вооруженных Сил и экономическое развитие области.

"Если мы не будем обеспечивать бизнесу достойные условия и логистические условия, то какой бизнес у нас будет работать? А если не будет работать бизнес — минус налоги. Все циклично, все между собой настолько взаимосвязано, что, не будет налогов — не сможем помогать Вооруженным силам, не сможем делать определенные укрытия — не сможем принимать другие меры для обеспечения нашей области. Поэтому мы берем каждый тендер и изучаем сегодня", — отметил глава ОВА.

Ремонт дорог в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одесской области планируют потратить на ремонт дорог около 200 миллионов гривен. Речь идет о трассах общего пользования местного значения от Раздельной до Знаменки.