На Одещині хочуть відремонтувати дорогу за 7 мільйонів — ProZorro
В Одеській області планують провести капітальний ремонт дороги у центрі міста. Йдеться про Чорноморськ, де на відновлення полотна готові виділити понад сім мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником стало управління капітального будівництва Чорноморської міської ради, яке виділило на ремонт дороги 7 312 314 гривень.
Що планують зробити
У тендерній документації йдеться, що планується відновлення елементів благоустрою проїжджої частини по вул.Торгова (на ділянці від вул. Шевченка до вул. Перемоги) в м. Чорноморськ Одеського району Одеської області.
Зазначимо, що аукціон відбудеться 13 листопада у форматі відкритих торгів. А пропозиції можна подати до 8 листопада включно. Наразі охочих виконувати такі роботи немає.
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо, в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.
Також ми писали, що в Одеській мерії хочуть провести капітальний ремонт приміщень департаменту архівної справи та діловодства, що розташований по вулиці Стовповій, 17. На роботи планують витратити майже 17 мільйонів гривень.
Додамо, що в Одесі планують узятися до другого етапу капітального ремонту Деволанівського узвозу. Він передбачає оновлення системи водовідведення та відновлення дорожнього покриття. На роботи витратять понад 45 млн грн.
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