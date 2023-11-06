На Одещині хочуть відремонтувати дорогу за 7 мільйонів — ProZorro

Ремонт дороги. Фото: pixabay

В Одеській області планують провести капітальний ремонт дороги у центрі міста. Йдеться про Чорноморськ, де на відновлення полотна готові виділити понад сім мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником стало управління капітального будівництва Чорноморської міської ради, яке виділило на ремонт дороги 7 312 314 гривень.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

У тендерній документації йдеться, що планується відновлення елементів благоустрою проїжджої частини по вул.Торгова (на ділянці від вул. Шевченка до вул. Перемоги) в м. Чорноморськ Одеського району Одеської області.

Зазначимо, що аукціон відбудеться 13 листопада у форматі відкритих торгів. А пропозиції можна подати до 8 листопада включно. Наразі охочих виконувати такі роботи немає.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.

Також ми писали, що в Одеській мерії хочуть провести капітальний ремонт приміщень департаменту архівної справи та діловодства, що розташований по вулиці Стовповій, 17. На роботи планують витратити майже 17 мільйонів гривень.

Додамо, що в Одесі планують узятися до другого етапу капітального ремонту Деволанівського узвозу. Він передбачає оновлення системи водовідведення та відновлення дорожнього покриття. На роботи витратять понад 45 млн грн.