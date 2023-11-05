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В Одесі відремонтують бювет за майже шість мільйонів гривень — ProZorro

5 листопада 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі відремонтують бювет за майже 6 мільйонів гривень — ProZorro
Бювет на вулиці Кримській. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі хочуть відремонтувати бювет на вулиці Кримській, що у Пересипському районі. На роботи готові витратити майже п’ять мільйонів гривень. 
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Фото: скриншот з аукціону

Замовником виступило Комунальне підприємство "Сервісний центр". Аукціон проведуть 10 листопада. Зазначимо, що указаний бювет знаходиться неподалік Одеської обласної клінічної лікарні. 

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Що планують зробити

Судячи з тендерної документації, підрядник повинен буде:

  • демонтувати стару облицювальну плитку та встановити нову 
  • обладнати ганок
  • замінити труби та баки
  • встановити нові насоси
  • замінити стару проводку вимикачі та іншу електроніку

Попри те, що тендер розмістили 3 листопада, охочих взятися за роботу поки немає. 

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одеській мерії задумали купити ноутбуків і моноблоків на шість з половиною мільйонів гривень. Всього планують придбати двісті пристроїв. 

Також ми писали, що в Одеській мерії хочуть провести капітальний ремонт приміщень департаменту архівної справи та діловодства, що знаходиться по вулиці Стовповій, 17. На роботи планують витратити майже 17 мільйонів гривень.

Додамо, що в Одесі планують узятися до другого етапу капітального ремонту Деволанівського узвозу. Він передбачає оновлення системи водовідведення та відновлення дорожнього покриття. На роботи витралять понад 45 млн грн.

Зазначимо, що очільник ОВА Олег Кіпер відреагував на дії мітингувальників, які вимагають спрямовувати гроші на ЗСУ, а не "сумнівні" тендери. За його словами наразі існує певна юридичне нестикування щодо розподілу коштів, а також нев'язка між різними інформаційними джерелами щодо цифр і обсягів виділень на проєкти. Такі нюанси потребують уточнення та вирішення. Тому при військовій адміністрації створена комісія, яка розбирається з доречністю тендерів та нових проєктів. 

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