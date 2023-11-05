В Одессе отремонтируют бювет почти за 6 миллионов гривен — ProZorro

Бювет по улице Крымской. Фото: google

В Одессе хотят отремонтировать бювет на улице Крымской в Пересыпском районе. На работы готовы потратить около пяти миллионов гривен.

Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Фото: скриншот с аукциона

Заказчиком выступило Коммунальное предприятие "Сервисный центр". Аукцион будет проведен 10 ноября. Отметим, что указанный бювет находится недалеко от Одесской областной клинической больницы.

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Что планируют сделать

Судя по тендерной документации, подрядчик должен будет:

демонтировать старую облицовочную плитку и установить новую

оборудовать крыльцо

заменить трубы и баки

установить новые насосы

заменить старую проводку выключатели и другую электронику

Несмотря на то, что тендер разместили 3 ноября, желающих взяться за работу пока нет.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одесской мэрии задумали купить ноутбуки и моноблоки на шесть с половиной миллионов гривен. Всего планируют приобрести двести устройств.

Также мы писали, что в Одесской мэрии хотят провести капитальный ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, расположенного по улице Столбовой, 17. На работы планируют потратить почти 17 миллионов гривен.

Добавим, что в Одессе планируют приступить ко второму этапу капитального ремонта Деволановского спуска. Он предполагает обновление системы водоотвода и восстановление дорожного покрытия. На работы тратят более 45 млн. грн.

Отметим, что глава ОВА Олег Кипер отреагировал на действия митингующих, требующих направлять деньги на ВСУ, а не "сомнительные" тендеры. По его словам, сейчас существует определенная юридическая нестыковка относительно распределения средств, а также невязка между разными информационными источниками относительно цифр и объемов выделений на проекты. Такие нюансы нуждаются в уточнении и решении. Поэтому при военной администрации создана комиссия, которая разбирается с уместностью тендеров и новых проектов.