В Одессе отремонтируют бювет почти за 6 миллионов гривен — ProZorro

В Одессе отремонтируют бювет почти за шесть миллионов гривен — ProZorro
В Одессе хотят отремонтировать бювет на улице Крымской в Пересыпском районе. На работы готовы потратить около пяти миллионов гривен.
Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Заказчиком выступило Коммунальное предприятие "Сервисный центр". Аукцион будет проведен 10 ноября. Отметим, что указанный бювет находится недалеко от Одесской областной клинической больницы.
Что планируют сделать
Судя по тендерной документации, подрядчик должен будет:
- демонтировать старую облицовочную плитку и установить новую
- оборудовать крыльцо
- заменить трубы и баки
- установить новые насосы
- заменить старую проводку выключатели и другую электронику
Несмотря на то, что тендер разместили 3 ноября, желающих взяться за работу пока нет.
Другие тендеры в Одессе
Напомним, в Одесской мэрии задумали купить ноутбуки и моноблоки на шесть с половиной миллионов гривен. Всего планируют приобрести двести устройств.
Также мы писали, что в Одесской мэрии хотят провести капитальный ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, расположенного по улице Столбовой, 17. На работы планируют потратить почти 17 миллионов гривен.
Добавим, что в Одессе планируют приступить ко второму этапу капитального ремонта Деволановского спуска. Он предполагает обновление системы водоотвода и восстановление дорожного покрытия. На работы тратят более 45 млн. грн.
Отметим, что глава ОВА Олег Кипер отреагировал на действия митингующих, требующих направлять деньги на ВСУ, а не "сомнительные" тендеры. По его словам, сейчас существует определенная юридическая нестыковка относительно распределения средств, а также невязка между разными информационными источниками относительно цифр и объемов выделений на проекты. Такие нюансы нуждаются в уточнении и решении. Поэтому при военной администрации создана комиссия, которая разбирается с уместностью тендеров и новых проектов.
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