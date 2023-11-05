Одеська мерія закупить комп'ютерів на понад шість мільйонів, — ProZorro

Одеська міська рада. Фото: ОМР

В Одеській мерії задумали купити ноутбуків і моноблоків на шість з половиною мільйонів гривень. Всього планують придбати двісті пристроїв.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Фото: скриншот з аукціону

Замовником виступив виконавчий комітет Одеської міської ради. Початок аукціону 10 листопада 2023.

Що планують купити

У тендері указано, що потрібно всього 200 пристроїв: 70 моноблоків та 130 ноутбуків, — загальна сума складає 6 473 650 грн. Згідно з цими даними можна вирахувати, що на один пристрій закладено понад 30 000 грн. В документах також вказані мінімальні вимоги до техніки.

Моноблоки:

Діагональ не менше 23,8"

Процесор від Intel Core i5 і вище

ОЗУ від 16 Гб з можливістю апгрейду

ПЗУ - SSD від 512 Гб з можливістю апгрейду.

Ноутбуки:

Діагональ 15,6"

Процесор від Intel Core i3 та вище

ОЗУ від 8 Гб з можливістю апгрейду

ПЗУ - SSD від 256 Гб з можливістю апгрейду.

Вимоги до техніки

Також в тендері стосовно ноутбуків вказане обов'язкове комплектування від виробника – мишка саме чорного кольору, а також алюмінієва верхня кришка. Усі заплановані до закупівлі пристрої повинні бути й з попередньо встановленною виробником ОС Microsoft Windows 11 Pro Ukrainian. Також, для моноблоків та ноутбуків як специфікація вказано американський військово-промисловий стандарт MIL-STD-810H military test passed, за яким сертифікують техніку не нижче бізнес-класу.

Зазначимо, що таке досить точне перерахування характеристик, комплектації та стандартів гаджетів, може вказувати на те, що тендер написаний під конкретні пристрої та виробника.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 млн грн. Йдеться про автомобілі марки Toyota.