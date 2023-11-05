Одеська мерія закупить комп'ютерів на понад шість мільйонів, — ProZorro
В Одеській мерії задумали купити ноутбуків і моноблоків на шість з половиною мільйонів гривень. Всього планують придбати двісті пристроїв.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
Замовником виступив виконавчий комітет Одеської міської ради. Початок аукціону 10 листопада 2023.
Що планують купити
У тендері указано, що потрібно всього 200 пристроїв: 70 моноблоків та 130 ноутбуків, — загальна сума складає 6 473 650 грн. Згідно з цими даними можна вирахувати, що на один пристрій закладено понад 30 000 грн. В документах також вказані мінімальні вимоги до техніки.
Моноблоки:
- Діагональ не менше 23,8"
- Процесор від Intel Core i5 і вище
- ОЗУ від 16 Гб з можливістю апгрейду
- ПЗУ - SSD від 512 Гб з можливістю апгрейду.
Ноутбуки:
- Діагональ 15,6"
- Процесор від Intel Core i3 та вище
- ОЗУ від 8 Гб з можливістю апгрейду
- ПЗУ - SSD від 256 Гб з можливістю апгрейду.
Вимоги до техніки
Також в тендері стосовно ноутбуків вказане обов'язкове комплектування від виробника – мишка саме чорного кольору, а також алюмінієва верхня кришка. Усі заплановані до закупівлі пристрої повинні бути й з попередньо встановленною виробником ОС Microsoft Windows 11 Pro Ukrainian. Також, для моноблоків та ноутбуків як специфікація вказано американський військово-промисловий стандарт MIL-STD-810H military test passed, за яким сертифікують техніку не нижче бізнес-класу.
Зазначимо, що таке досить точне перерахування характеристик, комплектації та стандартів гаджетів, може вказувати на те, що тендер написаний під конкретні пристрої та виробника.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 млн грн. Йдеться про автомобілі марки Toyota.
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