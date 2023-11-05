Одесская мэрия закупит компьютеров более шести миллионов, — ProZorro

Одесская мэрия закупит компьютеров на более чем шесть миллионов, — ProZorro
В Одесской мэрии хотят купить ноутбуки и моноблоки на шесть с половиной миллионов гривен. Всего планируют приобрести двести устройств.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Заказчиком выступил исполнительный комитет Одесского городского совета. Начало аукциона 10 ноября 2023 года.
Что планируют купить
В тендере указано, что нужно всего 200 устройств: 70 моноблоков и 130 ноутбуков — общая сумма составляет 6 473 650 грн. Согласно этим данным, можно подсчитать, что на одно устройство заложено более 30 000 грн. В документах указаны минимальные требования к технике.
Моноблоки:
- Диагональ не менее 23,8"
- Процессор от Intel Core i5 и выше
- ОЗУ от 16 Гб с возможностью апгрейда
- ПЗУ – SSD от 512 Гб с возможностью апгрейда.
Ноутбуки:
- Диагональ 15,6"
- Процессор Intel Core i3 и выше
- ОЗУ от 8 Гб с возможностью апгрейда
- ПЗУ – SSD от 256 Гб с возможностью апгрейда.
Требования к технике
Также в тендере по ноутбукам указана обязательная комплектация от производителя – мышка именно черного цвета, а также алюминиевая верхняя крышка. Все планируемые к закупке устройства должны быть и с предварительно установленной производителем ОС Microsoft Windows 11 Pro Ukrainian. Также, для моноблоков и ноутбуков в качестве спецификации указан американский военно-промышленный стандарт MIL-STD-810H military test passed, по которому сертифицируют технику не ниже бизнес-класса.
Отметим, что такое достаточно точное перечисление характеристик, комплектации и стандартов гаджетов может указывать на то, что тендер написан под конкретные устройства и изготовителя.
Напомним, ранее мы писали, что в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 млн грн. Речь идет об автомобилях марки Toyota.
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