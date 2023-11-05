Одесская мэрия закупит компьютеров более шести миллионов, — ProZorro

Одесский городской совет. Фото: ОМР

В Одесской мэрии хотят купить ноутбуки и моноблоки на шесть с половиной миллионов гривен. Всего планируют приобрести двести устройств.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Фото: скриншот с аукциона

Заказчиком выступил исполнительный комитет Одесского городского совета. Начало аукциона 10 ноября 2023 года.

Что планируют купить

В тендере указано, что нужно всего 200 устройств: 70 моноблоков и 130 ноутбуков — общая сумма составляет 6 473 650 грн. Согласно этим данным, можно подсчитать, что на одно устройство заложено более 30 000 грн. В документах указаны минимальные требования к технике.

Моноблоки:

Диагональ не менее 23,8"

Процессор от Intel Core i5 и выше

ОЗУ от 16 Гб с возможностью апгрейда

ПЗУ – SSD от 512 Гб с возможностью апгрейда.

Ноутбуки:

Диагональ 15,6"

Процессор Intel Core i3 и выше

ОЗУ от 8 Гб с возможностью апгрейда

ПЗУ – SSD от 256 Гб с возможностью апгрейда.

Требования к технике

Также в тендере по ноутбукам указана обязательная комплектация от производителя – мышка именно черного цвета, а также алюминиевая верхняя крышка. Все планируемые к закупке устройства должны быть и с предварительно установленной производителем ОС Microsoft Windows 11 Pro Ukrainian. Также, для моноблоков и ноутбуков в качестве спецификации указан американский военно-промышленный стандарт MIL-STD-810H military test passed, по которому сертифицируют технику не ниже бизнес-класса.

Отметим, что такое достаточно точное перечисление характеристик, комплектации и стандартов гаджетов может указывать на то, что тендер написан под конкретные устройства и изготовителя.

Напомним, ранее мы писали, что в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 млн грн. Речь идет об автомобилях марки Toyota.