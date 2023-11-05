В Одесі почали відновлювати зруйнований російською ракетою будинок

Зруйнований дім в Одесі. Фото: Марат Корольов

В центрі Одеси почалось відновлення будинку за адресою Преображенська, 2. Спочатку підрядники повинні розібрати завали, а вже потім розпочати ремонт.

Про це повідомив голова Приморської райадміністрації міста Марат Корольов.

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"Генеральний підрядник цього надскладного проєкту вже почав демонтаж аварійних елементів будівлі. Після завершення – почнеться довгий та складний процес відбудови об'єкта", — уточнив Корольов.

Спеціалісти приступили до розбору завалів. Фото: Марат Корольов

Кошти на розбір завалів

Зазначимо, що згідно з майданчиком держзакупевль ProZorro, на розбір завалів з міського бюджету виділили майже півтора мільйона гривень.

Фото: скриншот з аукціону

Роботи проводить ТОВ "Реновація БК-Буджак". Ця компанія за даними YouControl була створена у грудні 2022 року. За цей час вона брала уже декілька підрядів, по деяких з них згідно з інформацією ОпенДатаБот ведуться чи закінчились судові процеси, зокрема за неналежне виконання робіт.

Атака російської армії по Одесі 23 липня

У ніч проти 23 липня російські військові завдали по Одесі масований удар ракетами різного типу. Внаслідок цієї атаки на мирне місто постраждало понад 20 людей, серед них чотири дитини, із яких 17 було госпіталізовано, у тому числі — трьох дітей. Одна людина загинула.

Російські ракети влучили, зокрема в історичний центр міста, який включено до списку ЮНЕСКО. Загалом пошкоджень та руйнацій зазнало понад 60 будівель, серед яких приблизно три десятки пам’яток архітектури. Постраждали житлові будинки, Спасо-Преображенський кафедральний собор, Будинок вчених, будівля консульства Греції тощо.

Нагадаємо, в Одеській мерії задумали провести капітальний ремонт приміщень департаменту архівної справи та діловодства, що знаходиться по вулиці Стовповій, 17. На роботи планують витратити майже 17 мільйонів гривень.