В Одессе начали восстанавливать разрушенный российской ракетой дом
В центре Одессы началось восстановление дома по адресу Преображенская, 2. Сначала подрядчики должны разобрать завалы, а потом начать ремонт.
Об этом сообщил глава Приморской райадминистрации города Марат Королев.
Указанное здание было разрушено во время ракетной атаки РФ 23 июля.
"Генеральный подрядчик этого сверхсложного проекта уже начал демонтаж аварийных элементов здания. После завершения – начнется долгий и сложный процесс восстановления объекта" , — уточнил Королев.
Средства на разбор завалов
Отметим, что согласно площадке госзакупок ProZorro, на разбор завалов из городского бюджета было выделено почти полтора миллиона гривен.
Работы проводит ООО "Реновация БК-Буджак". Эта компания по данным YouControl была создана в декабре 2022 года. За это время она брала уже несколько подрядов, по некоторым из них, согласно информации ОпенДатаБот, ведутся или закончились судебные процессы, в частности, за ненадлежащее выполнение работ.
Атака русской армии по Одессе 23 июля
В ночь на 23 июля российские военные нанесли по Одессе массированный удар ракетами разного типа. В результате этой атаки на мирный город пострадали более 20 человек, среди них четыре ребенка, из которых 17 были госпитализированы, в том числе — трое детей. Один человек погиб.
Российские ракеты попали, в частности, в исторический центр города, который включен в список ЮНЕСКО. В общей сложности повреждения и разрушения получили более 60 зданий, среди которых примерно три десятка памятников архитектуры. Пострадали жилые дома, Спасо-Преображенский кафедральный собор, Дом ученых, здание консульства Греции.
Напомним, в Одесской мэрии задумали провести капитальный ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, находящегося по улице Столбовой, 17. На работы планируется потратить почти 17 миллионов гривен.
Читайте Новини.LIVE!