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В Одессе начали восстанавливать разрушенный российской ракетой дом

5 ноября 2023 13:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе начали восстанавливать разрушенный российской ракетой дом
Разрушенный дом в Одессе. Фото: Марат Королев
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В центре Одессы началось восстановление дома по адресу Преображенская, 2. Сначала подрядчики должны разобрать завалы, а потом начать ремонт.

Об этом сообщил глава Приморской райадминистрации города Марат Королев.

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Указанное здание было разрушено во время ракетной атаки РФ 23 июля.

"Генеральный подрядчик этого сверхсложного проекта уже начал демонтаж аварийных элементов здания. После завершения – начнется долгий и сложный процесс восстановления объекта" , — уточнил Королев.

Специалисты приступили к разбору завалов. Фото: Марат Королев

Средства на разбор завалов

Отметим, что согласно площадке госзакупок ProZorro, на разбор завалов из городского бюджета было выделено почти полтора миллиона гривен.

Фото: скриншот с аукциона

Работы проводит ООО "Реновация БК-Буджак". Эта компания по данным YouControl была создана в декабре 2022 года. За это время она брала уже несколько подрядов, по некоторым из них, согласно информации ОпенДатаБот, ведутся или закончились судебные процессы, в частности, за ненадлежащее выполнение работ.

Атака русской армии по Одессе 23 июля

В ночь на 23 июля российские военные нанесли по Одессе массированный удар ракетами разного типа. В результате этой атаки на мирный город пострадали более 20 человек, среди них четыре ребенка, из которых 17 были госпитализированы, в том числе — трое детей. Один человек погиб.

Российские ракеты попали, в частности, в исторический центр города, который включен в список ЮНЕСКО. В общей сложности повреждения и разрушения получили более 60 зданий, среди которых примерно три десятка памятников архитектуры. Пострадали жилые дома, Спасо-Преображенский кафедральный собор, Дом ученых, здание консульства Греции.

Напомним, в Одесской мэрии задумали провести капитальный ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, находящегося по улице Столбовой, 17. На работы планируется потратить почти 17 миллионов гривен.

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