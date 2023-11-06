В Одесской области хотят отремонтировать дорогу за 7 миллионов — ProZorro

Ремонт дороги. Фото: pixabay

В Одесской области планируется провести капитальный ремонт дороги в центре города. Речь идет о Черноморске, где на восстановление полотна готовы выделить более семи миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком стало управление капитального строительства Черноморского городского совета, выделившее на ремонт дороги 7 312 314 гривен.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

В тендерной документации говорится, что планируется восстановление элементов благоустройства проезжей части по ул.Торговая (на участке от ул. Шевченко до ул. Победы) в г. Черноморске Одесского района Одесской области.

Отметим, что аукцион пройдет 13 ноября в формате открытых торгов. А предложения можно подать до 8 ноября включительно. Пока желающих выполнять такие работы нет.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.

Также мы писали, что в Одесской мэрии хотят провести капитальный ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, расположенного по улице Столбовой, 17. На работы планируется потратить почти 17 миллионов гривен.

Добавим, что в Одессе планируют приступить ко второму этапу капитального ремонта Деволановского спуска. Он предполагает обновление системы водоотвода и восстановление дорожного покрытия. На работы потратят более 45 млн. грн.