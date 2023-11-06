В Одесской области хотят отремонтировать дорогу за 7 миллионов — ProZorro
В Одесской области планируется провести капитальный ремонт дороги в центре города. Речь идет о Черноморске, где на восстановление полотна готовы выделить более семи миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, заказчиком стало управление капитального строительства Черноморского городского совета, выделившее на ремонт дороги 7 312 314 гривен.
Что планируют сделать
В тендерной документации говорится, что планируется восстановление элементов благоустройства проезжей части по ул.Торговая (на участке от ул. Шевченко до ул. Победы) в г. Черноморске Одесского района Одесской области.
Отметим, что аукцион пройдет 13 ноября в формате открытых торгов. А предложения можно подать до 8 ноября включительно. Пока желающих выполнять такие работы нет.
Другие тендеры в Одессе
Напомним, в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.
Также мы писали, что в Одесской мэрии хотят провести капитальный ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, расположенного по улице Столбовой, 17. На работы планируется потратить почти 17 миллионов гривен.
Добавим, что в Одессе планируют приступить ко второму этапу капитального ремонта Деволановского спуска. Он предполагает обновление системы водоотвода и восстановление дорожного покрытия. На работы потратят более 45 млн. грн.
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