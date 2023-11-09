В Одесской области планируют установить укрытие за 10 млн. грн.

Указатель укрытия. Фото: google.com

В селе Жеберково Одесской области планируют установить укрытие на 250 человек. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен.

Об этом Новости.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.Продажи.

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Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Отметим, что заказчиком стал Центр финансирования и хозяйственного обслуживания учебных заведений, физической культуры и спорта Ананьевского городского совета.

Что должно быть в укрытии

2 отдельные выхода

2 тамбура

гидроизоляция

герметичная дверь

помещение для хранения припасов

санузел

электропроводка

Общая площадь укрытия должна составлять 150 кв.м.

Известно, что начало аукциона состоится 15 ноября. Предложения принимаются до 11 ноября включительно.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет о участке через канал Кофа в Измаильском районе.

Также мы писали, что в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.



Добавим, в Одессе планируют приступить ко второму этапу капитального ремонта Деволановского спуска . Он предполагает обновление системы водоотвода и восстановление дорожного покрытия. На работы тратят более 45 млн. грн.