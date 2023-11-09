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В Одесской области планируют установить укрытие за 10 миллионов гривен

9 ноября 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области планируют установить укрытие за 10 млн. грн.
Указатель укрытия. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В селе Жеберково Одесской области планируют установить укрытие на 250 человек. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен.

Об этом Новости.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.Продажи.

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Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Отметим, что заказчиком стал Центр финансирования и хозяйственного обслуживания учебных заведений, физической культуры и спорта Ананьевского городского совета.

Что должно быть в укрытии

  • 2 отдельные выхода
  • 2 тамбура
  • гидроизоляция
  • герметичная дверь
  • помещение для хранения припасов
  • санузел
  • электропроводка

Общая площадь укрытия должна составлять 150 кв.м.
Известно, что начало аукциона состоится 15 ноября. Предложения принимаются до 11 ноября включительно.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет о участке через канал Кофа в Измаильском районе.

Также мы писали, что в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.

Добавим, в Одессе планируют приступить ко второму этапу капитального ремонта Деволановского спуска . Он предполагает обновление системы водоотвода и восстановление дорожного покрытия. На работы тратят более 45 млн. грн.

 

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