Снова 17 миллионов на укрытие для школы — на Одесчине новый тендер

Спуск в укрытие. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошлую закупку провели в феврале.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Отметим, что заказчиком стал Департамент жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и земельных отношений Подольского городского совета, готовый потратить на строительство 17 178 027 гривен. Начало аукциона пройдет 8 мая, а сдать работу подрядчику необходимо до начала нового учебного года. Укрытие планируется построить на территории лицея №6.

Что планируют сделать

В договорах указано, что планируется кладка и укрепление стен, ступенек, оповещения об опасности и обустройстве мебелью, сантехникой и электричеством. Кроме этого, покрасят потолки и стены.

Другие укрытия по 17 миллионов в Одесской области

Напомним, в селе Мирное в Одесской области приступили к переоборудованию подвального помещения дома культуры для создания сооружения гражданской защиты. Общие расходы на этот проект составят более 17 миллионов гривен, средства на которые выделяются из государственного и областного бюджетов.

Кроме того, в Подольском районе области планируется установка укрытия на 200 человек. Предварительная стоимость работ оценивается почти в 17 миллионов гривен.

Также в селе Большая Михайловка также начат ремонт гражданской защиты на территории лицея. На этот проект выделено более 18 млн грн из областного и местного бюджетов.