На Одещині планують побудувати укриття за 17 мільйонів — ProZorro

Табличка напрямку укриття. Фото: УНІАН

У місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що тендер оголосили уже вдруге, перший був скасований через відсутність пропозицій.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Зазначимо, що замовником став Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради, який готовий витратити на будівництво 16 996 867 гривень.

Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот.

Що планують зробити

зведення стін;

проведення труб комунікацій;

гідроізоляція;

установлення сантехніки;

проведення опалення;

установлення вентиляції;

проведення електроенергії;

установлення протипожежного оповіщення.

Наразі відомо, що початок аукціону відбудеться 1 березня. До цього дня приймаються й пропозиції. Укриття планують побудувати на території ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 у місті Подільськ.

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Нагадаємо, фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення в тендері, який оголосили в одному з навчальних закладів. Йдеться про ремонт шкільного укриття за 24 мільйони гривень.

Також ми писали, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.

Додамо, що Управління капітального будівництва підписало додаткову угоду з підрядником щодо ремонту Одеського районного суду. Згідно з документом роботи з реконструкції будівлі продовжено на 2024 рік.