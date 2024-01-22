В Одесі БЕБ виявило порушення у тендері на ремонт шкільного укриття

Укриття в навчальному закладі. Фото: БЕБ

Фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення в тендері, яке оголосили в одному з навчальних закладів. Йдеться про ремонт шкільного укриття за 24 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.

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Що відомо про порушення

Тендер на ремонт укриття в одній зі шкіл міста виграв підрядник, який не відповідає його вимогам. У компанії відсутнє майно та працівники відповідної кваліфікації. На цей аукціон з міського бюджету планували виділити 24 мільйони гривень.

"В результаті розгляду рекомендаційного листа замовник та виконавець робіт розірвали договір. Таким чином співробітники Бюро упередили розтрату 24 млн грн з державного бюджету", — йдеться у повідомленні відомства.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у Березівському районі Одеської області знову планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Наприкінці минулого року Раухівська сільська рада вже оголошувала такий самий тендер, однак охочих відремонтувати укриття в селі на дві тисячі осіб за майже 150 мільйонів не знайшлося.

Також ми писали, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.