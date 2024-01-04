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У селі на Одещині повторно оголосили тендер на ремонт укриття за 150 мільйонів

4 січня 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У селі на Одещині повторно оголосили тендер на ремонт укриття за 150 мільйонів
Раухівський залізничний вокзал. Фото: Вікіпедія
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Березівському районі Одеської області знову планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Наприкінці минулого року Раухівська сільська рада вже оголошувала такий самий тендер, однак охочих відремонтувати укриття в селі на дві тисячі осіб за майже 150 мільйонів не знайшлося. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro. 

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За інформацією порталу електронних закупівель, замовником так само стала Раухівська сільська рада, яка готова витрати на реконструкцію сховища 147,5 мільйонів гривень. 

Дані про аукціон. Фото: скриншот

Скандал навколо попереднього тендеру

Зазначимо, що минула закупівля не відбулася через скандал, який розгорівся у суспільстві. Згідно з відкритими даними, останній перепис населення у селі відбувався у 2022 році та склало 2 626 людини. Проте невідомо, який відсоток складають діти.

Дані про аукціон. Фото: скриншот

Крім того, небайдужі громадяни написали звернення до Держаудитслужби з проханням перевірити цей тендер, проте відповіді досі немає. 

Звернення до Держаудитслужби. Фото: скриншот

Що планують зробити

  • мурування стін;
  • заливка фундаменту;
  • встановлення сходів та опорних конструкцій;
  • реконструкція покрівлі;
  • встановлення вікон та дверей;
  • фарбування помешкання;
  • встановлення меблів та сантехніки;
  • проведення комунікацій.

Нагадаємо, в Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів.Таке рішення ухвалили на засіданні робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.

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