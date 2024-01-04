У селі на Одещині повторно оголосили тендер на ремонт укриття за 150 мільйонів
У Березівському районі Одеської області знову планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Наприкінці минулого року Раухівська сільська рада вже оголошувала такий самий тендер, однак охочих відремонтувати укриття в селі на дві тисячі осіб за майже 150 мільйонів не знайшлося.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
За інформацією порталу електронних закупівель, замовником так само стала Раухівська сільська рада, яка готова витрати на реконструкцію сховища 147,5 мільйонів гривень.
Скандал навколо попереднього тендеру
Зазначимо, що минула закупівля не відбулася через скандал, який розгорівся у суспільстві. Згідно з відкритими даними, останній перепис населення у селі відбувався у 2022 році та склало 2 626 людини. Проте невідомо, який відсоток складають діти.
Крім того, небайдужі громадяни написали звернення до Держаудитслужби з проханням перевірити цей тендер, проте відповіді досі немає.
Що планують зробити
- мурування стін;
- заливка фундаменту;
- встановлення сходів та опорних конструкцій;
- реконструкція покрівлі;
- встановлення вікон та дверей;
- фарбування помешкання;
- встановлення меблів та сантехніки;
- проведення комунікацій.
Нагадаємо, в Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів.Таке рішення ухвалили на засіданні робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.
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