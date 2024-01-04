У селі на Одещині повторно оголосили тендер на ремонт укриття за 150 мільйонів

Раухівський залізничний вокзал. Фото: Вікіпедія

У Березівському районі Одеської області знову планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Наприкінці минулого року Раухівська сільська рада вже оголошувала такий самий тендер, однак охочих відремонтувати укриття в селі на дві тисячі осіб за майже 150 мільйонів не знайшлося.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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За інформацією порталу електронних закупівель, замовником так само стала Раухівська сільська рада, яка готова витрати на реконструкцію сховища 147,5 мільйонів гривень.

Дані про аукціон. Фото: скриншот

Скандал навколо попереднього тендеру

Зазначимо, що минула закупівля не відбулася через скандал, який розгорівся у суспільстві. Згідно з відкритими даними, останній перепис населення у селі відбувався у 2022 році та склало 2 626 людини. Проте невідомо, який відсоток складають діти.

Дані про аукціон. Фото: скриншот

Крім того, небайдужі громадяни написали звернення до Держаудитслужби з проханням перевірити цей тендер, проте відповіді досі немає.

Звернення до Держаудитслужби. Фото: скриншот

Що планують зробити

мурування стін;

заливка фундаменту;

встановлення сходів та опорних конструкцій;

реконструкція покрівлі;

встановлення вікон та дверей;

фарбування помешкання;

встановлення меблів та сантехніки;

проведення комунікацій.

Нагадаємо, в Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів.Таке рішення ухвалили на засіданні робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.