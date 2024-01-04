В селе Одесской области повторно объявили тендер на ремонт укрытия за 150 миллионов
В Березовском районе Одесской области снова планируют произвести капитальный ремонт детского сада. В конце прошлого года Рауховский сельсовет уже объявлял такой же тендер, однако желающих отремонтировать укрытие в селе на две тысячи человек за почти 150 миллионов не нашлось.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
По информации портала электронных закупок, заказчиком также стал Рауховский сельский совет, который готов расходы на реконструкцию хранилища 147,5 миллионов гривен.
Скандал вокруг предварительного тендера
Отметим, что прошедшая закупка не произошла из-за разгоревшегося в обществе скандала. Согласно открытым данным, последняя перепись населения в селе проходила в 2022 году и составила 2 626 человек. Однако неизвестно, какой процент составляют дети.
Кроме того, неравнодушные граждане написали обращение в Госаудитслужбу с просьбой проверить этот тендер, однако ответа до сих пор нет.
Что планируют сделать
- кладка стен;
- заливка фундамента;
- установка лестниц и опорных конструкций;
- реконструкция кровли;
- установка окон и дверей;
- окрашивание квартир;
- установка мебели и сантехники;
- проведение коммуникаций.
Напомним, в Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято на заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.
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