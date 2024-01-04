В селе Одесской области повторно объявили тендер на ремонт укрытия за 150 миллионов

Рауховский ж/д вокзал. Фото: Википедия

В Березовском районе Одесской области снова планируют произвести капитальный ремонт детского сада. В конце прошлого года Рауховский сельсовет уже объявлял такой же тендер, однако желающих отремонтировать укрытие в селе на две тысячи человек за почти 150 миллионов не нашлось.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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По информации портала электронных закупок, заказчиком также стал Рауховский сельский совет, который готов расходы на реконструкцию хранилища 147,5 миллионов гривен.

Данные об аукционе. Фото: скриншот

Скандал вокруг предварительного тендера

Отметим, что прошедшая закупка не произошла из-за разгоревшегося в обществе скандала. Согласно открытым данным, последняя перепись населения в селе проходила в 2022 году и составила 2 626 человек. Однако неизвестно, какой процент составляют дети.

Данные об аукционе. Фото: скриншот

Кроме того, неравнодушные граждане написали обращение в Госаудитслужбу с просьбой проверить этот тендер, однако ответа до сих пор нет.

Обращение в Госаудитслужбу. Фото: скриншот

Что планируют сделать

кладка стен;

заливка фундамента;

установка лестниц и опорных конструкций;

реконструкция кровли;

установка окон и дверей;

окрашивание квартир;

установка мебели и сантехники;

проведение коммуникаций.

Напомним, в Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято на заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.