Не всі можна скасувати — Одеська ОВА вивчає доцільність багатовартісних тендерів

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області останнім часом оголошували дуже багато тендерів, у доречності яких засумнівалися в ОВА. Зокрема, йдеться про сотні тисяч гривень та різдвяні подарунки, які оголошували у деяких громадах регіону. Наразі триває їхнє вивчення.

Про це під час підсумкового річного пресбрифінгу розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, попри свята, наразі ці гроші більш необхідні на фронті або на виробництвах, які забезпечують фронт усім необхідним.

"Я розумію, що для дітей це приємно. Але сьогодні ці гроші можуть захистити їхнього батька, купивши йому зброю, дрон або амуніцію. Я думаю, це важливіше сьогодні", — сказав Кіпер.

ОВА визначає доцільність тендерів

Крім того, Кіпер зазначив, що є тендери неможливо скасувати через їхню необхідність. Наприклад, ремонт доріг на півдні регіону, які забезпечують логістику, або реконструкції, які здійснюють коштом донорів.

"Сьогодні витративши мільйон гривень на ремонт відрізку дороги, ми заробимо більше з експорту чи імпорту. Логістика важлива для Одеси", — додав голова ОВА.

Нагадаємо, в Одеській області скасували тендер на ремонт школи в Овідіопольському районі. У громаді розгорівся скандал через реконструкцію навчального закладу за 85 мільйонів у селі, населення якого становить менш як дві тисячі осіб.

Також ми писали, що в Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів. Таке рішення ухвалили під час засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.