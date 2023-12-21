Не все можно отменить — Одесская ОВА изучает целесообразность многоценных тендеров

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области в последнее время объявляли очень многие тендеры, в уместности которых усомнились в ОВА. В частности, речь идет о сотнях тысяч гривен и рождественских подарках, которые объявляли в некоторых общинах региона. В настоящее время идет их изучение.

Об этом во время итогового годового пресс-брифинга рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, несмотря на праздники, эти деньги более необходимы на фронте или на производствах, которые обеспечивают фронт всем необходимым.

"Я понимаю, что для детей это приятно. Но сегодня эти деньги могут защитить их отца, купив ему оружие, дрон или амуницию. Я думаю, это важнее сегодня", — сказал Кипер.

ОВА определяет целесообразность тендеров

Кроме того, Кипер отметил, что тендеры невозможно отменить из-за их необходимости. Например, ремонт дорог на юге региона, обеспечивающих логистику, или реконструкции, которые осуществляют за счет доноров.

"Сегодня потратив миллион гривен на ремонт отрезка дороги, мы заработаем больше по экспорту или импорту. Логистика важна для Одессы", — добавил глава ОВА.

Напомним, в Одесской области был отменен тендер на ремонт школы в Овидиопольском районе. В общине разгорелся скандал из-за реконструкции учебного заведения за 85 миллионов в селе, население которого составляет менее двух тысяч человек.

Также мы писали, что в Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.