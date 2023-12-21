Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Не все можно отменить — Одесская ОВА изучает целесообразность многоценных тендеров arrow

Не все можно отменить — Одесская ОВА изучает целесообразность многоценных тендеров

21 декабря 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Не все можно отменить — Одесская ОВА изучает целесообразность многоценных тендеров
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области в последнее время объявляли очень многие тендеры, в уместности которых усомнились в ОВА. В частности, речь идет о сотнях тысяч гривен и рождественских подарках, которые объявляли в некоторых общинах региона. В настоящее время идет их изучение.

Об этом во время итогового годового пресс-брифинга рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

По его словам, несмотря на праздники, эти деньги более необходимы на фронте или на производствах, которые обеспечивают фронт всем необходимым.

"Я понимаю, что для детей это приятно. Но сегодня эти деньги могут защитить их отца, купив ему оружие, дрон или амуницию. Я думаю, это важнее сегодня", — сказал Кипер.

ОВА определяет целесообразность тендеров

Кроме того, Кипер отметил, что тендеры невозможно отменить из-за их необходимости. Например, ремонт дорог на юге региона, обеспечивающих логистику, или реконструкции, которые осуществляют за счет доноров.

"Сегодня потратив миллион гривен на ремонт отрезка дороги, мы заработаем больше по экспорту или импорту. Логистика важна для Одессы", — добавил глава ОВА.

Напомним, в Одесской области был отменен тендер на ремонт школы в Овидиопольском районе. В общине разгорелся скандал из-за реконструкции учебного заведения за 85 миллионов в селе, население которого составляет менее двух тысяч человек.

Также мы писали, что в Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме