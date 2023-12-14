На Одещині скасували низку безглуздих тендерів на 60 мільйонів — ОВА

Засідання робочої групи. Фото: Одеська ОВА

В Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів. Таке рішення ухвалили під час засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Які тендери скасували

Відомо, що ОВА скасувала тендери сумарно на 63 мільйони гривень, серед яких були закупівля іспанських платанів на 100 тисяч, какао на майже півмільйона та цукерок на 795 тисяч.

"Матеріали зібрані і направлені в правоохоронні органи. Працюємо далі, раціональне використання коштів — запорука нашої Перемоги!", — написав Кіпер.

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням.

Нагадаємо, у Березівському районі Одеської області планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Відомо, що на сховище у селі, населення якого становить 2,5 тисячі осіб, готові витратити майже 150 мільйонів гривень.

Також ми писали, що у селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень.

Додамо, у селі Авангард Одеської області планують побудувати адміністративно-господарські споруди. Відомо, що витратити на роботи селищна рада готова понад 22 мільйони гривень.