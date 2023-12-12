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У селі на Одещині побудують господарську споруду за 20 мільйонів

12 грудня 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У селі на Одещині побудують господарську споруду за 20 мільйонів
Місце для будівництва в Авангарді. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У селі Авангард Одеської області планують побудувати адміністративно-господарські споруди. Відомо, що витратити на роботи селищна рада готова понад 22 мільйони гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro. 

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За інформацією відкритого аукціону, замовником став відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради, який готовий витратити на будівництво споруди 22 220 626 гривень. 

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

Зазначимо, що у тендерній документації не вказано як саме планують використовувати цю споруду, однак роботи оголошені капітальні: від заливки бетону до внутрішніх ремонтних робіт. Зокрема, у будівлі, яка має бути господарським приміщенням хочуть розмістити натяжну стелю та облаштування повноцінної ванної кімнати. 

Крім того, аукціон має відбутися у форматі відкритих торгів, а подати пропозицію можна до 15 грудня включно. 

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у Березівському районі Одеської області планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Відомо, що на сховище у селі, населення якого становить 2,5 тисячі осіб, готові витратити майже 150 мільйонів гривень. 

Також ми писали, що у селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень. 

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