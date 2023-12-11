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У яслах на Одещині побудують радіаційне укриття за 27 мільйонів — ProZorro

11 грудня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У яслах на Одещині побудують радіаційне укриття за 27 мільйонів — ProZorro
Протирадіаційний бункер. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro. 

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За інформацією відкритого аукціону, замовником стала Дачненська сільська рада, яка готова витратити на повне відновлення укриття у дошкільному закладі 27 431 563 гривень.

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Зазначимо, що за останнім переписом населення, який відбувся у 2001 році, у селі проживало понад 8 тисяч осіб. Проте скільки наразі у населеному пункті мешкає людей, невідомо. Зокрема, немає кількості дітей, які мають ходити до садочка. Тож невідомо, чи потрібне у ДНЗ укриття на 300 квадратних метрів. 

Що планують зробити

У тендерній документації зазначено, що планують повне відновлення та укріплення стін, сходинок, сповіщення про небезпеку та облаштування меблями і сантехнікою. 

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у Березівському районі Одеської області планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Відомо, що на сховище у селі, населення якого становить 2,5 тисячі осіб, готові витратити майже 150 мільйонів гривень. 

Також ми писали, у Подільському районі Одеської області планують встановити укриття на 200 осіб. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень. 

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