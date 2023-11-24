На Одещині хочуть відремонтувати укриття для садочка за 150 мільйонів

Залізнична станція у Раухівці. Фото: Вікіпедія

У Березівському районі Одеської області планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Відомо, що на сховище у селі, населення якого становить 2,5 тисячі осіб, готові витратити майже 150 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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За інформацією порталу електронних закупівель, замовником стала Раухівська сільська рада. Про те, де саме громада знайшла такі гроші на ремонтні роботи, невідомо.

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

мурування стін;

заливка фундаменту;

встановлення сходів та опорних конструкцій;

реконструкція покрівлі;

встановлення вікон та дверей;

фарбування помешкання;

встановлення меблів та сантехніки;

проведення комунікацій.

Нагадаємо, в Одеській області планують провести капітальний ремонт дитячого садка. Наразі відомо, що на будівлю у Тарутинському районі планують витратити понад 18 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів. Таке рішення ухвалили під час засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.