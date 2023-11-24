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На Одещині хочуть відремонтувати укриття для садочка за 150 мільйонів

24 листопада 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині хочуть відремонтувати укриття для садочка за 150 мільйонів
Залізнична станція у Раухівці. Фото: Вікіпедія
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Березівському районі Одеської області планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Відомо, що на сховище у селі, населення якого становить 2,5 тисячі осіб, готові витратити майже 150 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro. 

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За інформацією порталу електронних закупівель, замовником стала Раухівська сільська рада. Про те, де саме громада знайшла такі гроші на ремонтні роботи, невідомо. 

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

  • мурування стін;
  • заливка фундаменту;
  • встановлення сходів та опорних конструкцій;
  • реконструкція покрівлі;
  • встановлення вікон та дверей;
  • фарбування помешкання;
  • встановлення меблів та сантехніки;
  • проведення комунікацій.

Нагадаємо, в Одеській області планують провести капітальний ремонт дитячого садка. Наразі відомо, що на будівлю у Тарутинському районі планують витратити понад 18 мільйонів гривень. 

Також ми писали, що в Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів. Таке рішення ухвалили під час засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.

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