На Одещині хочуть відремонтувати укриття для садочка за 150 мільйонів
У Березівському районі Одеської області планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Відомо, що на сховище у селі, населення якого становить 2,5 тисячі осіб, готові витратити майже 150 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
За інформацією порталу електронних закупівель, замовником стала Раухівська сільська рада. Про те, де саме громада знайшла такі гроші на ремонтні роботи, невідомо.
Що планують зробити
- мурування стін;
- заливка фундаменту;
- встановлення сходів та опорних конструкцій;
- реконструкція покрівлі;
- встановлення вікон та дверей;
- фарбування помешкання;
- встановлення меблів та сантехніки;
- проведення комунікацій.
Нагадаємо, в Одеській області планують провести капітальний ремонт дитячого садка. Наразі відомо, що на будівлю у Тарутинському районі планують витратити понад 18 мільйонів гривень.
Також ми писали, що в Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів. Таке рішення ухвалили під час засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.
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