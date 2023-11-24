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На Одещині скасували низку безглуздих тендерів, — ОВА

24 листопада 2023 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині скасували низку безглуздих тендерів, — ОВА
Засідання робочої групи. Фото: Одеська ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів. Таке рішення ухвалили під час засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

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На програмне забезпечення, ремонти доріг, реконструкцію стадіону. Загальна сума запланованих витрат склала 12 973 984 гривень. 

"Вкотре наголошуємо: перед усім — допомога ЗСУ! Виділення коштів на асфальт у той час, коли щодня гинуть наші хлопці й дівчата — недопустимо!" — написав Кіпер. 

Також в ОВА зазначили, що по усіх відпрацьованих тендерах вже спрямували листи до Державної аудиторської служби України для подальшого аналізу та до правоохоронців для перевірки і реагування. 

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням. 

Нагадаємо, в Одеській області Чорноморська селищна рада оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Наразі відомо, що з бюджету на БпЛА планують виділити майже два з половиною мільйони гривень.

Також ми писали, що найближчим часом до Одеси завітає комісія державної аудиторської служби. Делегація перевірятиме доцільність витрат міста та області на критичні потреби, про які йдеться у низці тендерів.  

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