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Одеські тендери пройдуть перевірку Держаудитслужби — подробиці

15 листопада 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські тендери пройдуть перевірку Держаудитслужби — подробиці
Катерина Ножевнікова на мітингу. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Найближчим часом до Одеси завітає комісія державної аудиторської служби. Делегація перевірятиме доцільність витрат міста та області на критичні потреби, про які йдеться у низці тендерів. 

Про це повідомила голова БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. 

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"Зараз є вимога слідкувати за тендерами і за тим, як витрачаються кошти. Саме через це до Одеси у найближчі тижні завітає аудиторська служба для перевірки критичних видатків, наприклад ремонтів бомбосховищ", — сказала волонтерка. 

Що відомо про тендери на Одещині

В Одеській області планують купити новий сміттєвоз для потреб громади. Йдеться про Таїровську громаду, де на спецтехніку готові виділити понад 6 млн грн.

В селі Жеберкове Одеської області планують встановити укриття на 250 осіб. Попередня вартість робіт становить понад 10 млн грн. 

В Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі. 

Нагадаємо, в Одесі планують збільшити на 149 млн грн на реалізацію міського проєкту "Безпечне місто". Ця програма спрямована на допомогу військовим, які перебувають на лінії фронту.

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