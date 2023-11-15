Одесские тендеры пройдут проверку Госаудитслужбы — подробности

Екатерина Ножевникова на митинге. Фото: Новини.LIVE

В ближайшее время в Одессу посетит комиссия государственной аудиторской службы. Делегация будет проверять целесообразность расходов города и области на критические нужды, о которых идет речь в ряде тендеров.

Об этом сообщила глава БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

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"Сейчас есть требование следить за тендерами и за тем, как тратятся средства. Именно поэтому в Одессу в ближайшие недели посетит аудиторская служба для проверки критических расходов, например, ремонтов бомбоубежищ", — сказала волонтер.

Что известно о тендерах в Одесской области

В Одесской области планируют купить новый мусоровоз для нужд общества. Речь идет о Таировской громаде, где на спецтехнику готовы выделить более 6 млн грн.

В селе Жеберково Одесской области планируют установить укрытие на 250 человек. Предварительная стоимость работ составляет более 10 млн грн.

В Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет об участке через канал Кофа в Измаильском районе.

Напомним, в Одессе планируют увеличить на 149 млн грн на реализацию городского проекта "Безопасный город". Эта программа направлена на помощь военным, находящимся на линии фронта.