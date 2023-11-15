З одеського бюджету додатково виділять 150 мільйонів на допомогу армії

Позачергова сесія міськради. Фото: скриншот

В Одесі планують збільшити на 149 мільйонів гривень на реалізацію міського проєкту "Безпечне місто". Ця програма направлена на допомогу військовим, які знаходяться на лінії фронту.

Про це під час позачергової сесії Одеської міської ради повідомив мер Геннадій Труханов.

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За його словами, з міського бюджету за 2022 рік на допомогу одеським бригадам ЗСУ, ТрО та Нацгвардії було виділено понад мільярд гривень.

"За чинним законодавством місто може здійснювати закупівлю усієї необхідної техніки та обладнання, окрім зброї для територіальної оборони. Іншим підрозділам з бюджету міста виділяються субвенції, якими вони розпоряджаються самостійно", — наголосив Труханов.

Допомога волонтерів

Також вирішується питання щодо дозволу громадським організаціям та волонтерам безперешкодно закуповувати зброю для фронту, адже у них є можливість оперативно доставити техніку з-за кордону.

"Наразі розробляються юридичні механізми, які долучатимуть громадські організації до закупівлі допомоги військовим за бюджетний кошт", — йшлося на сесії.

Нагадаємо, що жителі Одеси виходять до стін мерії із закликом спрямувати кошти на ЗСУ вже упродовж двох місяців. Ініціювала пікети голова БФ "Корпорація монстрів" волонтерка Катерина Ножевнікова. На своїй сторінці в Фейсбук благодійниця повідомила, що днями вона була запрошена на Комісію з питань тендерів в ОВА.