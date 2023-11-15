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Из одесского бюджета дополнительно выделят 150 миллионов на помощь армии

15 ноября 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Из одесского бюджета дополнительно выделят 150 миллионов на помощь армии
Внеочередная сессия горсовета. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе планируется увеличить на 149 миллионов гривен на реализацию городского проекта "Безопасный город". Эта программа направлена на помощь военным, находящимся на линии фронта.

Об этом на внеочередной сессии Одесского городского совета сообщил мэр Геннадий Труханов.

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По его словам, из городского бюджета за 2022 год на помощь одесским бригадам ВСУ, ТРО и Нацгвардии было выделено более миллиарда гривен.

"По действующему законодательству город может осуществлять закупку всей необходимой техники и оборудования, кроме оружия для территориальной обороны. Другим подразделениям из бюджета города выделяются субвенции, которыми они распоряжаются самостоятельно", — подчеркнул Труханов.

Помощь волонтеров

Также решается вопрос о разрешении общественным организациям и волонтерам беспрепятственно закупать оружие для фронта, ведь у них есть возможность оперативно доставить технику из-за границы.

"В настоящее время разрабатываются юридические механизмы, которые будут привлекать общественные организации к закупке помощи военным за бюджетные средства", — говорилось на сессии.

Напомним, что жители Одессы выходят к стенам мэрии с призывом направить средства на ВСУ уже в течение двух месяцев. Инициировала пикеты глава БФ "Корпорация монстров" волонтер Екатерина Ножевникова. На своей странице в Фейсбуке благотворительница сообщила, что на днях она была приглашена на Комиссию по тендерам в ОВА.

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