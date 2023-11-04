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Суд відібрав замок у "Корпорації монстрів" на Французькому бульварі

4 листопада 2023 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Суд відібрав замок у "Корпорації монстрів" на Французькому бульварі
Замок "Монстрів" на Французькому бульварі. Фото: monstrov.org
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Суд відібрав у благодійного фонду "Корпорація монстрів" їхній замок на Французькому бульварі. Цей маєток був подарований волонтерам у 2019 році. Фонд майна повідомив волонтерам, що їм доведеться повернути маєток у власність державі.

Про це повідомила голова фонду Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у Facebook.

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Подарунок від мецената

Зазначимо, що ситуація з маєтком на Французькому бульварі в Одесі була складною та загостреною через юридичну невизначеність і історичні обставини. Протягом десятиліть маєток був у занедбаному стані, перебуваючи поза правовим полем. За деякими даними, маєток був проданий та перепроданий декілька разів, що спричинило юридичну невизначеність щодо його власності. У 2019 році організації "Корпорація монстрів"  подарував цей замок меценат, який побажав бути невідомим. Волонтери провели реставрацію та врятували маєток, прибрали територію та забезпечили його охорону.

"Замок.. будівля стояла понад 15 років в судах і просто була вже розграбована, в деяких містах була пожежа, дах повністю протікав тощо", — так описала стан будівлі, яка їм дісталася на той час Катерина Ножевнікова. 

Що буде з фондом "Корпорація монстрів"

Утім, як зазначила волонтерка, зовсім без офісу фонд не залишиться, адже разом із "Замком" волонтерам подарували ділянку землі поряд, де вони побудували тимчасовий офіс, яким планували користуватися поки не переїдуть у маєток. Наразі, за словами благодійниці, вони не планують судитися за це рішення.

"Тож чергова сторінка життя перевернута. Звісно, моє серце розбито зараз… Але життя таке, яке воно є. Сподіваюсь держава буде піклуватися про Замок… Єдине що хочу сказати: якщо хтось вирішить, що його можна буде "випадково" спалити та спробувати там відбудувати 22-етажку то ми прикуємося до забору і цього зробити не дамо!" — написала Катерина Ножевнікова. 

Нагадаємо, що жителі Одеси виходять до стін мерії із закликом спрямувати кошти на ЗСУ вже упродовж двох місяців. Ініціювала пікети голова БФ "Корпорація монстрів" волонтерка Катерина Ножевнікова. На своїй сторінці в Фейсбук, благодійниця повідомила, що днями вона була запрошена на Комісію з питань тендерів в ОВА.

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