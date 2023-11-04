Суд отобрал замок у "Корпорации монстров" на Французском бульваре

Замок "Монстров" на Французском бульваре. Фото: monstrov.org

Суд отобрал у благотворительного фонда "Корпорация монстров" замок на Французском бульваре. Это имение было подарено волонтерам в 2019 году. Фонд имущества сообщил волонтерам, что им придется вернуть поместье в собственность государству.

Об этом сообщила глава фонда Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook.

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Отметим, что ситуация с поместьем на Французском бульваре в Одессе была сложной и заостренной из-за юридической неопределенности и исторических обстоятельств. На протяжении десятилетий имение было в заброшенном состоянии, находясь вне правового поля. По некоторым данным, имение было продано и перепродано несколько раз, что повлекло за собой юридическую неопределенность относительно его собственности. В 2019 году организации "Корпорация монстров" подарил этот замок меценат, пожелавший быть неизвестным. Волонтеры провели реставрацию и спасли имение, убрали территорию и обеспечили его охрану.

"Замок... здание стояло более 15 лет в судах и просто было уже разграблено, в некоторых городах был пожар, крыша полностью протекала и т.д.", — так описала состояние доставшегося им в то время Екатерина Ножевникова здания.

Что будет с фондом "Корпорация монстров"

Впрочем, как отметила волонтер, совсем без офиса фонд не останется, ведь вместе с "Замком" волонтерам подарили участок земли рядом, где они построили временный офис, которым планировали пользоваться, пока не переедут в имение. По словам благотворительницы, они не планируют судиться за это решение.

"Итак, очередная страница жизни перевернута. Конечно, мое сердце разбито сейчас... Но жизнь такая, какая она есть. Надеюсь государство будет заботиться о Замке... Единственное что хочу сказать: если кто-то решит, что его можно будет "случайно" сжечь и попытаться там отстроить 22-этажке-то мы приковаемся к забору и этого сделать не дадим!" – написала Екатерина Ножевникова.

Напомним, что жители Одессы выходят к стенам мэрии с призывом направить средства на ВСУ уже в течение двух месяцев. Инициировала пикеты глава БФ "Корпорация монстров" волонтер Екатерина Ножевникова. На своей странице в Фейсбуке, благотворительница сообщила, что на днях она была приглашена на Комиссию по вопросам тендеров в ОВА.