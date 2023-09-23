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"ЗСУ — перш за все": в Одесі тривають мітинги біля міської ради

23 вересня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі тривають мітинги біля міської ради
Мітингувальники під стінами мерії. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Незламність одеситів, які четвертий тиждень поспіль виходять на мирний протест під стіни одеської міської ради, продовжує вражати всю країну. Після місяця акцій активісти повідомляють, що є перші результати, зокрема перегляд низки безглуздих тендерів. 

Про це з місця події повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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"Це маленькі результати, але вони є. Це, по-перше, ми маємо скасування тендеру на закупівлю ялинок. По-друге, за останній місяць ми бачимо, що майже кожного дня мерія почала влаштовувати зустрічі з військовими та надавати звіти про допомогу армії", — сказала організаторка мітингу Катерина Ножевнікова. 

Вимоги мітингувальників біля мерії. Фото: Новини.LIVE
Люди вийшли з плакатами на мітинг. Фото: Новини.LIVE

Протести під час засідання міськради

27 вересня має відбутися чергове засідання Одеської міської ради. Активісти зазначають, що в цей день також прийдуть під стіни мерії, адже влада не чує вимог містян та не розуміє, на що насправді зараз необхідно витрачати кошти. 

"Ми збираємося прийти сюди, бо вже є рішення про надання 100 мільйонів гривень на закупівлю дронів. Це рішення дуже круте, бо воно вирішить на декілька місяців питання про забезпечення "пташками" одеських бригад. Я вважаю це великим досягненням. Проте ще є багато невирішених питань", — додала волонтерка. 

Одесити під стінами міської ради. Фото: Новини.LIVE
Вимоги містян виділити кошти на армію. Фото: Новини.LIVE

Ремонту суду — бути?

Волонтери зазначають, що попри скасування тендеру щодо закупівлі дерев, про суд все ж чиновники намагаються не згадувати. Але це питання мають вирішити саме депутати міської ради, адже вони не проголосували на скасування ремонтних робіт Київського районного суду під час минулого засідання виконкому. 

"Сподіваюся, що хтось з них візьме на себе таку сміливість і на сесії знов порушить це питання. Адже все місто хоче знати, хто поіменно готовий витрачати кошти на ремонт судів під час війни", — підсумувала Ножевнікова.  

Одесити з опудалом кремлівського диктатора. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер встав на бік мітингувальників та вимагає скасувати скандальні тендери на ремонт суду та озеленення міста. З відповідним запитом розібратися у деталях він звернувся до міського голови Геннадія Труханова. 

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